Dudas en la medular del Athletic para la final de Copa

El derbi del sábado ante el Eibar se entendió como la última prueba antes de la gran final del próximo día 3 de abril frente a la Real Sociedad. Marcelino García Toral pudo completar una semana sin sobresaltos, con todos sus futbolistas disponibles para preparar un encuentro al que desde dentro de la caseta le quisieron otorgar una importancia elevada por aquello de las buenas dinámicas previas a las finales. El técnico asturiano alineó al que parecía su once de gala, incluido Iñigo Martínez tras cumplir sus cuatro partidos de sanción, con el firme objetivo de imponerse al Eibar y aumentar la confianza de la tropa, que no volverá a entrenarse al completo hasta el jueves o el viernes de la próxima semana, uno o dos días antes del esperadísimo choque de La Cartuja, ya que el ya citado Iñigo y Unai Simón se concentraron el lunes mismo con la selección española en Las Rozas. Lejos de conseguir el objetivo buscado, el derbi no hizo sino aumentar las dudas y abrir de par en par las puertas de la titularidad en la medular a los cuatro aspirantes a la misma: Mikel Vesga, Unai López, Dani García y Unai Vencedor.

El partido del Athletic el sábado fue gris en términos generales, con la mayoría de los futbolistas lejos de su mejor versión, pero si en una parcela hizo aguas el equipo fue en el centro del campo, donde ni Unai López ni Vesga llevaron la manija del encuentro. La actuación del primero, además, quedó muy condicionada por su acción en el tanto del empate del Eibar. En lugar de ceder atrás a Simón o de tirar el balón por fuera de banda, se enredó de tal manera que perdió el esférico en la frontal del área rojiblanca y Kike García aprovechó el regaló. Cierto es que después dejó algún buen detalle con el balón en los pies, pero insuficiente. Tampoco el gasteiztarra ofreció un nivel bueno y Marcelino decidió sentar a ambos en el descanso para dar entrada a Dani García y Vencedor. El equipo mejoró, especialmente por la mayor presencia de Iker Muniain en la zona ancha del campo, pero no le fue suficiente para marcar un segundo gol, por lo que tuvo que conformarse con un empate insuficiente.

La doble sustitución realizada por el entrenador asturiano evidenció su desacuerdo con el desempeño de la pareja titular elegida para el centro del campo y, ahora, cuando parecía que estaba ya decidido el once inicial para la final frente a la Real Sociedad, Marcelino deberá darle alguna que otra vuelta en estos doce días que tiene por delante. Las dudas se centran en la medular, toda vez que no parece que vaya a haber cambios, no al menos sin que medie lesión alguna, en el resto de posiciones del campo.

La dupla Unai López-Mikel Vesga parecía consolidada, como así se podía extraer de las últimas alineaciones del entrenador. No obstante, tanto el donostiarra como el gasteiztarra fueron de la partida contra el Levante en la vuelta de las semifinales de Copa; repitieron frente al Atlético de Madrid y también ante el Eibar el pasado sábado. En los últimos cinco partidos han sido titulares en tres y en los otros dos no formaron juntos de inicio por una cuestión de rotaciones. Eso sí, López repitió titularidad ante el Celta, aunque acompañado por Dani García. En el triunfo frente al Granada, este último estuvo acompañado por Vecendor.

Es por ello que parece que en caso de que Marcelino se decante por realizar un solo cambio en el centro del campo, sea Dani García quien ocupe dicho lugar. Estaría por ver si el relegado es Unai López o Vesga, aunque no parece que el técnico vaya a ofrecer demasiadas pistas al respecto en los próximos días, ya que no acostumbra a ello y no parece el momento idóneo para cambiar. Vencedor, que ha perdido la presencia que sí tuvo en las primeras alineaciones del técnico asturiano, parece a día de hoy el cuarto en discordia, aunque tampoco puede descartarse su presencia en la final. Por lo pronto, Marcelino tiene doce días para encontrar a su pareja titular en el centro del campo de cara a la final de Copa del próximo 3 de abril.

Primer entrenamiento de la semana

Sin Iñigo martínez ni Unai Simón

Zarraga se retira con molestias en la rodilla. Once días por delante y un puñado de entrenamientos aguardan al Athletic en su preparación de la final de Copa que el 3 de abril le enfrentará a la Real Sociedad. Con el propósito de preparar el trascendental encuentro de la mejor manera posible, el conjunto rojiblanco se ejercitó ayer en Lezama después de disfrutar de un día libre tras el empate ante el Eibar. Marcelino García Toral no pudo contar con Iñigo Martínez ni Unai Simón, quienes se unieron en el mediodía de ayer a la concentración de la selección española en Las Rozas. De la sesión se retiró antes de tiempo Oier Zarraga con molestias en la rodilla derecha.