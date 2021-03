Fernando Llorente: "Me hubiera gustado volver al Athletic porque es el club de mi vida"

Cada vez que Fernando Llorente (Iruñea, 26-II-1985) habla, sube el pan. Meses después de su frustrado fichaje por el Athletic, de que en el ya lejano 5 de octubre, día en el que se cerró el mercado veraniego, se quedara con la miel en los labios y sin nuevo equipo, el delantero ofreció anoche su versión sobre lo ocurrido en una jornada en la que unos pocos miembros de la Junta Directiva que preside Aitor Elizegi (se habla que fueron dos o tres) frenaran su contratación por el conjunto rojiblanco. En una entrevista concedida a la Ser, Llorente dijo no saber los motivos por los que no dejó Nápoles para fichar por el Athletic: "No sé por qué no acabé en el Athletic. Tampoco estoy allí dentro como para ver quién es el que manda y decide todas las cosas".



Un mensaje y unas declaraciones que llegan a destiempo, con la finales de Copa a la vuelta de la esquina y que, además, pueden entenderse como un toque de atención hacia el presidente Elizegi, con quien aseguró no haber hablado, por no haber movido ficha. "¿Me hubiese gustado que me llamase? Bueno€ Me hubiera gustado volver al Athletic, eso sí. Es el club de mi vida, el que me hizo crecer, en el que crecí y hubiera sido bonito volver y poder ayudar".



Sí desveló que mantuvo distintas conversaciones telefónicas con otras personas del club. La primera, con Óscar de Marcos, con quien mantiene una estrecha relación de amistad y a quien le hace un flaco favor desvelando su identidad, pero también con otros miembros de la plantilla, además de con Rafa Alkorta, el director deportivo.





Rafa Alkorta durante la rueda de prensa. FOTO: Oskar Martínez



"Esas últimas semanas del mercado el Nápoles me había intentado meter en algún otro equipo y apareció la Sampdoria el último día. Rainieri (entrenador de la Sampdoria) me llamó dos horas antes de que se cerrase el mercado y si yo decía que sí ya estaba hecho. Lo que pasa es que se calentó el tema del Athletic con la llamada de De Marcos a la mañana", explicó. Cuestionado al respecto de los por qué de dicha conversación con el que fue su excompañero, Llorente explicó lo siguiente: "Ellos vieron la posibilidad de que yo fuera, estaban en un momento en el que no les iban bien las cosas, vieron la oportunidad de que igual podía volver y también ellos lo intentaron". Desveló, además, que "sí", que habló "con algún otro jugador". " Estuve hablando también con Rafa Alkorta , pero al final tampoco se pudo hacer".Tras escuchar el corte de voz en el que el director deportivo del Athletic expuso su versión de los hechos en una rueda de prensa ofrecida horas después del cierre del mercado y en la que dijo lo siguiente: "Ayer a la mañana ellos fueron los que iniciaron el proceso. Me preguntan si se puede traer a Fernando Llorente porque creen que es bueno para el equipo. Iniciamos eso que ellos quieren e intentamos ver si se puede hacer o no, pero el club dice que no va a acometer la operación". Aunque después Aitor Elizegi ofreció una versión distinta de estos hechos, durante su entrevista radiofónica de anoche, Llorente aseguró que "más o menos fue así".El ahoracon el que ha disputado ocho partidos y ha marcado un gol, lejos de asumir que él o su agente (que es su hermano) pudieron cometer algún error durante el proceso de negociación de su contrato y que acabó con el club retirándole la oferta de negociación, cargó, aunque sin nombrarle, contra Josu Urrutia, presidente del Athletic en aquella época. "Lo único que recuerdan –en alusión a la afición– es que me fui y ya está. Cuando te vas, todas las cosas que salen son promovidas por los que dirigían en aquel momento. Todas las cosas que salen en los periódicos, que se filtran, son las que convienen al club en ese momento. El jugador es el que sale perdiendo siempre", expuso.Aseguró Fernando Llorente que "nunca" pensó en irse del Athletic. "Siempre que estuve en el Athletic nunca pensé en irme. Esa es la verdad. Siempre pensé que mi carrera iba a acabar allí, pero al final van sucediendo cosas que te llevan a tomar otros caminos". Aclaró, además, que "si pasara lo mismo", tomaría "la misma decisión".Explicó que la situación le dejó triste. "Me da tristeza. Estoy muy agradecido al Athletic por todo lo que me dio y porque he vivido momentos maravillosos allí. Me da pena irme de aquella manera porque fue muy duro también el último año que pasé allí sin jugar y con todo lo que pasó. Pero las cosas conmigo creo que no se llevaron bien y tuve que tomar la decisión de irme". Apuntar que en su última temporada en el Athletic (2012-13) disputó 1.341 minutos entre liga, Copa y Europa League, repartidos en 26 encuentros, en los que marcó cinco goles, cuatro en liga y un quinto en la competición continental.Cuestionado acerca de su poso en la afición, dijo ser consciente de que"Tengo mucha gente a favor y gente en contra también desde que me fui. Eso sé que está ahí. No sé que pasaría si volviese. Seguro que hay gente que todavía está dolida de cuando me fui".Por último, Llorente, toda vez que recordó que acaba contrato el próximo 30 de junio: "La verdad es que ahora les veo muy bien con Marcelino . Ha dado un cambio impresionante y. He encontrado un equipo donde estoy feliz y he vuelto a recuperar la ilusión por jugar. Veremos qué pasa de aquí a final de temporada, porque quedo libre, pero si las cosas van bien aquí me gustaría seguir".