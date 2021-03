Marcelino: "El resultado no puede considerarse injusto"

El Athletic se quedó a medias en Balaídos, donde cumplió el objetivo de no encajar, pero tampoco marcó para lamento de Marcelino García Toral, quien apuntó tras el partido que "después de muchos empates a uno y de haber metido gol en todos los partidos desde que llegamos, esta vez se da la circunstancia de que no marcamos y tampoco recibimos, por lo que un gol nos hubiera dado los tres puntos". El empate cosechado ante el Celta, sin embargo, fue de justicia a ojos del técnico, pues admitió que "el resultado no puede considerarse injusto".







"Creo que ha habido bastante igualdad durante los noventa minutos, con fases de dominio de uno y otro equipo, aunque siempre tuvimos el partido controlado", reflexionó el de Villaviciosa, quien explicó asimismo que "fuimos a la presión alta cuando pudimos y el rival acumuló mucha gente por dentro y con buen pie, lo que nos obligó a replegarnos en ciertos momentos, pero ahí también fuimos muy eficaces no permitiendo prácticamente oportunidades y dejando la portería a cero fuera de casa contra un equipo del potencial ofensivo del Celta". "Estamos muy satisfechos por ello, aunque es una pena que en algunas opciones de contraataque en las que tuvimos superioridad no lográramos el gol para conseguir la victoria", lamentó aun así Marcelino, que quedó, eso sí, "francamente satisfecho con el rendimiento, el trabajo, el esfuerzo y el juego del equipo".

Las imágenes del Celta - Athletic. Fotos: Athletic Club



En la segunda mitad, sin embargo, "a medida que el campo se puso más lento, las acciones ofensivas para uno y otro equipo cada vez fueron más complicadas", expuso el asturiano, quien indicó al respecto queen los contactos con el balón a la hora de los pases. También le pudo pasar al Celta y en la segunda parte, cuando normalmente más se abren los partidos, no tuvimos esa precisión necesaria para generar más ocasiones de peligro". La precipitación y la falta de pausa en fase ofensiva, sin ir más lejos, fueron los dos aspectos que más contrariado dejaron a Marcelino, que, quien "está teniendo un rendimiento altísimo", y confesó que "en el segundo tiempo es cierto que tuvimos situaciones ventajosas en las que no fuimos capaces de dar continuidad al juego y perdimos el balón cuando pudimos progresar y generar más peligro".

"La competición indica una igualdad muy grande y es una pena no ganar, porque estamos demostrando ser un equipo muy difícil de batir y los rivales nos generan muy poco, mientras que nosotros tuvimos dos situaciones muy claras para haber definido en la primera parte y otra en la segunda, pero es fútbol", finalizó el preparador rojiblanco.

COUDET, SINCERO



El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, tampoco quedó del todo satisfecho con el empate, dado que "siempre queremos ganar en casa y fuimos en busca de la victoria hasta el final contra un rival muy duro y que defensivamente hizo las cosas bien, pero después de una primera media hora buena creo que nos costó leer bien el partido para tener más ocasiones al querer entrar demasiado por dentro". "Aun así, creo que fuimos los que más quisimos y es un empate que nos deja en deuda con nosotros mismos", concluyó el argentino.

