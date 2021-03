El Athletic está de secano

Se conoce que el Athletic camina a trompicones en esta liga, en la que no acaba de encontrar la dinámica buena para relanzarse en la tabla. Así las cosas, el punto que el colectivo rojiblanco sumó el domingo en Balaídos se entiende como muy escaso y sin apenas valor, sobre todo después de la derrota que sufrió el miércoles anterior ante el Atlético de Madrid, en partido suspendido en su día a causa de la tormenta Filomena, que exigía al conjunto de Marcelino García Toral sacar su mejor versión para intentar superar a un rival que a día de hoy es directo en el mismo objetivo, cada vez más complicado de consumarse, por cierto. Porque Europa se aleja para el Athletic por la vía liga, con lo que la Copa acentúa su trascendencia, en concreto la final del 17 de abril frente al Barça, donde el título aportaría el billete a la fase de grupo de la Europa League. Marcelino insiste en aparcar las dos históricas finales, el discurso del partido inmediato, aunque el asturiano no predica con el ejemplo, ya que ayer tiró de rotaciones, un matiz enfocado a la final del 3 de abril contra una Real Sociedad que también dosifica algunos de sus recursos.

El de Villaviciosa dio descanso de inicio a Muniain, Williams, De Marcos, Vesga y Berchiche, y en el segundo tiempo se lo otorgó a Raúl García. Los tres primeros mencionados también tuvieron su protagonismo a vuelta de vestuarios, cuando Marcelino dio la vuelta a su propuesta ofensiva de salida. No en vano, las cinco sustituciones que efectuó tocaron a los futbolistas que ejercieron en las posiciones atacantes, por lo que ni Raúl García, ni Villalibre, ni Berenguer, ni Morcillo, ni Unai López, titulares, completaron los noventa minutos. Con todo, al entrenador tampoco le dio resultado el reajuste de piezas, porque el marcador no se movió, en lo que es el primer encuentro en el que el Athletic no ve puerta en lo que lleva recorrido de la etapa Marcelino. La sequía llega en el décimo séptimo compromiso del asturiano al mando de los leones, que, eso sí, dejaron su puerta a cero por segunda vez en este periodo después de hacerlo por primera vez en la goleada en el Ramón de Carranza.

Las imágenes del Celta - Athletic. Fotos: Athletic Club



ha cumplido sual frente del Athletic y, como lo ha reiterado en varias ocasiones,. Los números no son los positivos que hubiera deseado y, quizás, no han sido justos con las prestaciones del conjunto rojiblanco, que el domingo, eso sí, no hizo más méritos que el Celta para hacerse con la victoria. Fue uno de los partidos en los que el Athletic ha generado menos oportunidades de gol desde que ejerce el nuevo técnico y eso ocasionó la sequía ante la meta de Iván Villar, que tuvo menos trabajo del esperado, que sucedió también en el caso de Unai Simón. El Athletic ha recaudado, en los que solo ha sellado tres victorias (Getafe, Cádiz y Granada), por tres derrotas (dos ante el Barça y la señalada ante el Atlético de Madrid) y cuatro empates (Valencia, Villarreal, Levante y Celta), una cosecha que le deja en la, la última de

El empate sin goles del domingo en Balaídos produce un sabor un tanto agridulce en Marcelino, consciente de que debe corregir ciertos detalles tácticos de cara a la cercana final frente a una Real Sociedad que el domingo también pinchó en Los Cármenes. La final de Copa, se quiera o no, ocupa sus respectivas mentes, aunque, antes de la gran cita en La Cartuja, el Athletic debe hacer frente a otro derbi, el que le enfrenta el próximo sábado en San Mamés ante un Eibar necesitado y frente al que los leones esperan asomar sus mejores sensaciones antes de preparar en toda su intensidad la primera de las dos finales de abril.

la cifra

184

Los partidos consecutivos que encadena Iñaki Williams en liga, por lo que el bilbaino iguala así a Andoni Zubizarreta en la tercera posición de ese 'ranking' histórico que encabeza el exrealista Juan Antonio Larrañaga (202).