Marcelino: "Tenemos la ambición y el orgullo de pasar a la historia del Athletic"

Con el 1-1 de la vuelta a favor del Levante, el entrenador del Athletic ha asegurado en rueda de prensa que no les queda otra que salir a ganar este jueves en el Ciutat de València. Marcelino García Toral lo ha dicho convencido, consciente de que el premio es muy jugoso. El asturiano disputaría su tercera final en una temporada en el banquillo rojiblanco. Y ya con el título de la Supercopa en el bolsillo, el botín podría ser extraordinario.



"Los futbolistas son los verdaderos protagonistas, que son los que nos han hecho felices. Es muy sencillo para un entrenador preparar este partido. La motivación va a ser máxima. Tenemos la ambición y el orgullo de pasar a la historia del Athletic", ha destacada Marcelino, que ha dado el papel de cierto favoritismo al equipo de Paco López por el gol marcador que consiguió en la ida.





"Será un partido complicado, pero el reto es muy ilusionante. Podemos hacer historia"

ha subrayado el entrenador del Athletic, que no ha dado mucha importancia al hecho de que se pueda convertir en el primer técnico en encadenar tres títulos de Copa, tras el que obtuvo en 2019 al frente del Valencia: "No pienso en objetivos personales", ha afirmado Marcelino, que no espera sorpresas en el Levante tras el enfrentamiento del pasado viernes en LaLiga: "Tenemos que tener una lectura correcta del juego y tenemos que estar muy atentos y convencidos en las áreas. Al Levante le va a costar mucho doblegarnos".Marcelinopara la semifinal de Copa del jueves ante el Levante. Iñigo Martínez, sancionado con cuatro partidos por el Comité de Competición también viajará a Valencia a la espera de una suspensión cautelar.