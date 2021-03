Iñigo Martínez, sancionado con cuatro partidos, se perderá la semifinal ante el Levante

Iñigo Martínez no jugará ante el Levante

Iñigo Martínez no jugará ante el Levante JUAN LAZKANO

Malas noticias para el Athletic de cara a la cita de este jueves en el Ciutat de València. El Comité de Competición ha decidido sancionar con cuatro partidos a Iñigo Martínez por golpear en la cara a Sergio León en el encuentro que el pasado viernes enfrentó al Levante y al Athletic en LaLiga. De este modo, el central de Ondarroa, si no hay suspensión cautelar de por medio, no podrá ser de la partida en el trascendental partido que medirá a los dos mismos equipos y en el mismo escenario, pero con el pase a la final de la Copa en juego. Marcelino García Toral no podrá contar con el que es el líder indiscutible de la zaga rojiblanca. Tampoco jugará en LaLiga ante el Granada, Atlético y Celta.



La expulsión de Iñigo Martínez se produjo una vez concluido el choque de liga y después de que el VAR le notificara al árbitro el incidente entre el futbolista del Athletic y el del Levante. Tal y como recogió en el acta Isidro Díaz de Mera Escuderos, debutante esta temporada en Primera División y que dirigió por primera vez un encuentro del equipo rojiblanco, "En el minuto 90 el jugador (4) Martínez Berridi, Iñigo fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el encuentro y estando todavía en el terreno de juego, golpeó con su mano en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva". Además, en esa misma acción Sergio León vio la cartulina amarilla porque "se encaró con un adversario sin llegar al insulto o amenaza".





Las imágenes de televisión que salieron a la luz el sábado, horas después de la finalización del partido, lejos de corroborar la versión del colegiado, que entendió que hubo "fuerza excesiva" en el golpeo de Iñigo al rostro de Sergio León, demostraron que la apreciación de Díaz de Mera Escuderos fue exagerada.y al primer punto del artículo 98 del código disciplinario, ya que lo consideran una agresión al final del encuentro: "Agredir a otro, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".El club, a través de sus servicios jurídicos, presentó las pertinentes alegaciones a la expulsión del central. En ellas, el Athletic aclaró que la reacción de Iñigo Martínez fue una acción que se produjo en respuesta a una primera provocación del atacante del Levante, para lo que se apoyaron en unas imágenes que ofreció Deportes Cuatro el sábado al mediodía. En el club eran optimistas y entendían que el futbolista no sería sancionado con más de dos partidos. Por lo tanto, si no hay cambios de última hora, Yeray Álvarez y Unai Núñez formarán de inicio en el centro de la zaga.