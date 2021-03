Marcelino: "La sanción a Iñigo Martínez es injusta"

La sanción de cuatro partidos que el Comité de Competición ha impuesto a Iñigo Martínez ha sido protagonista en la rueda de prensa que Marcelino García Toral ha ofrecido en Lezama. El técnico asturiano, que se ha enterado de la noticia mientras llevaba a cabo el último entrenamiento antes de medirse este jueves al Levante, no da por descartado al central, que va a viajar a Valencia a la espera de una suspensión cautelar.



"La sanción nos ha causado sorpresa. Tanto el club, como yo y los jugadores consideramos que es injusta. El club está trabajando sobre el recurso, ya que hay precedentes no muy lejanos en los que el castigo fue otro no tan grave".











Marcelino, que espera contar con Iñigo en el Ciutat de València, ha considerado que el lance entre el ondarrutarra y Sergio León no era sancionable: "Aunque es una situación que se debe evitar, no es punible. Se ve que no hay una fuerza tan ostensible para que el futbolista caiga al suelo". Tal y como recogió en el acta Isidro Díaz de Mera Escuderos, debutante esta temporada en Primera División y que dirigió por primera vez un encuentro del equipo rojiblanco, "En el minuto 90 el jugador (4) Martínez Berridi, Iñigo fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el encuentro y estando todavía en el terreno de juego, golpeó con su mano en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva".



¿Qué te parece la sanción de cuatro partidos a Iñigo Martínez? — DEIA (@deia_eus) March 3, 2021

Además, en esa misma acción Sergio León vio la cartulina amarilla porque "se encaró con un adversario sin llegar al insulto o amenaza". Las imágenes de televisión que salieron a la luz el sábado, horas después de la finalización del partido, lejos de corroborar la versión del colegiado, que entendió que hubo "fuerza excesiva" en el golpeo de Iñigo al rostro de Sergio León, demostraron que la apreciación de Díaz de Mera Escuderos fue exagerado, como ha enfatizado el entrenador del Athletic Si no hay cambios de última hora, Yeray Álvarez y Unai Núñez formarán de inicio en el centro de la zaga. Una polémica que Marcelino ha querido aparcar para poner la vista en lo verdaderamente importante, lograr el billete para otra final de Copa.El club va a trabajar para que se logre la situación más justa. Por favor, partido, que estamos en un momento de pasar a la historia del club".