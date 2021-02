Marcelino: "Hicimos méritos suficientes para ganar el partido"

El Athletic, de menos a más contra el Villarreal, no pudo pasar del empate en un encuentro que dejó un amargo sabor de boca a Marcelino García Toral, quien subrayó en rueda de prensa que "hicimos méritos suficientes para ganar el partido". "Podríamos decir que no estuvimos bien en los primeros veinte o veinticinco minutos, en los que el rival nos superó, pero viendo el cómputo global del partido creo que merecimos la victoria al crear más ocasiones y más claras que el rival". "Solo la falta de acierto por nuestra parte y el gran acierto que tuvieron ellos nos impidió ganar", valoró asimismo el técnico rojiblanco, quien lamentó el desajuste defensivo en el gol del Villarreal, toda vez que "no fuimos capaces de impedir dos progresiones de un rival que acabó suponiendo un gol".









"Después nos fuimos ajustando, modificamos determinados criterios que teníamos al ir más a un bloque medio y ahí comenzamos a recuperar más balón sin que el rival nos generara peligro. Fruto de ello empezamos a dominar más el partido en los quince últimos minutos del primer tiempo y en la segunda mitad", expuso el de Villaviciosa, quien reconoció que "en los últimos minutos nos precipitamos un poco al querer ganar por lo que significaban los tres puntos, pero estoy satisfecho con el equipo y es una pena no haber conseguido una victoria que habría sido justa". En cuanto a la tardanza en los cambios realizados sin agotar los mismos, Marcelino explicó que "en el segundo tiempo fuimos bastante superiores al Villarreal y cuando las cosas funcionan bien creo hay que dar continuidad".

EMER Y, CONFORME

y aseguró que el choque de vuelta de la semifinal de Copa contra el Levante "no mediatizará el partido de liga del viernes, porque tendremos después una semana prácticamente para preparar ese partido y para mí el más importante es el inmediato".

Unai Emery, entrenador del Villarreal, señaló que "los empates sin victorias quedan reducidos a pocos puntos para lo queremos, pero empatar contra el Athletic tras nuestro derroche físico del jueves en Europa podemos considerarlo bueno en un contexto generalizado". "El lado positivo es que el equipo ha competido y ha trabajado, aunque el gol de ellos nos descompuso un poco y tuvieron más oportunidades para marcar, si bien Asenjo estuvo bien y en los minutos finales conseguimos ser más verticales y generar alguna ocasión de gol", concluyó el técnico del conjunto castellonense, que no pudo dirigir el partido desde la banda tras su expulsión en la jornada anterior ante el Betis.

