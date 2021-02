El Athletic pedirá una ayuda covid a los socios

La Junta Directiva de Aitor Elizegi sigue perfilando la Asamblea Extraordinaria de este domingo. En una serie de preguntas y respuestas relacionadas con la propuesta de cuotas de los socios que presentará para su votación en el cónclave rojiblanco, desde Ibaigane han aclarado y desvelado algunos conceptos. El club ha informado que va a proponer una ayuda covid a los socios en la Asamblea Ordinaria del próximo mes de octubre, una vez se disponga de datos precisos sobre los partidos que se hayan disputado sin público este año y sobre el impacto económico global del coronavirus en la entidad. Se planteará una ayuda lineal de todos los socios, correspondiendo la decisión sobre su aprobación al máximo órgano de gobierno del club

En cuanto a las cuotas de este curso, si en 2021 no se puede acudir al mismo número de partidos que los de 2020, si no es posible compensar los once encuentros del curso pasado con público con los que se puedan disputar con aficionados en las gradas este año, la diferencia se devolverá a los socios, deduciéndola de la cuota de 2022. Desde el Athletic también resaltan que no habrá que realizar un nuevo pago de cuota por los partidos que se pueda asistir en 2021. Se considerarán abonados, por compensación, con la cuota ya pagada de 2020.

La polémica gestión respecto a las cuotas anuales de los socios de 2020 y 2021 será uno de los puntos calientes de la Asamblea Extraordinaria de este domingo. El pasado ejercicio, ya cerrado, ocasionó en el club una merma de ingresos por este concepto de 3,5 millones de euros, que se imputan a las pérdidas por covid (estimadas en 42,5 millones en estos dos últimos cursos), y en este se eleva a 7,4 millones al presupuestar un ingreso cero a la espera de aplazar la decisión al cónclave del próximo octubre.