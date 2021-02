Las notas de Pako Ruiz: Iñigo Martínez, el mejor

Un pequeño bajón. El Athletic no ha consumado el objetivo de cerrar el primer asalto de la semifinal con victoria por culpa de su horroroso primer acto, que lo ha pagado caro, aunque ha salvado los muebles gracias a su mejoría a vuelta de vestuarios y a la solución de Iñigo Martínez.

1 Unai Simón. No ha tenido excesivo trabajo, pero tampoco ha podido evitar el tanto levantino, pese a que ha llegado a tocar el golpeo a bocajarro de Melero. Bien en el juego aéreo.

0 Capa. El portugalujo no atraviesa por su mejor momento y le ha penalizado el mal juego del colectivo en los 45 minutos iniciales. No ha podido frenar a Bardhi y en ataque no ha acertado en un par de centros.

1 Yeray. Ha sacado una versión irregular, con pequeños despistes, además de estar descolocado en la acción del tanto rival. Más solvente cuando le ha tocado anticiparse en los balones por arriba sobre Roger.

3 Iñigo Martínez. El de Ondarroa se ha tenido que multiplicar en fases del primer acto y en el segundo ha emergido como la solución con un gol gestado en un impecable remeta de cabeza como marcan los cánones. Ha atado en corto a Roger, primero, y a Dani Gómez, después, lo que ha aportado garantías para evitar un segundo tanto levantinista.

0 Berchiche. No ha habido rastro alguno del Berchiche que se reclamaba para un partido de semejante trascendencia. Quizá no ha llegado fresco al duelo, pero lo cierto es que no le ha salido nada en sus intentos.

1 De Marcos. Ha ido de menos a más como el resto del equipo. Intrascendente en el primer acto, ha presumido de más protagonismo en la reanudación, ya como lateral, pero tampoco ha resultado determinante.

0 Dani García. Se ha parecido al jugador de la última fase de la etapa de Garitano. Se ha visto superado por Melero y Radoja, y tampoco ha tenido virtudes para ofrecer soluciones creíbles en la dirección de juego.

0 Vencedor. Quizá le ha podido la presión o la ansiedad pocos días después de firmar su renovación. Despistado en el gol de Melero, ha fallado casi todo lo que ha tocado, lo que ha cogido por sorpresa a propios y extraños.

1 Muniain. El capitán ha llegado a tiempo para ejercer en las semifinales, si bien le ha faltado la chispa y continuidad de partidos precedentes. Se ha ofrecido durante todo el choque, pero ha sacado escasas muescas de su calidad.

1 Williams. No ha tenido su noche pese a que sí lo ha buscado en el segundo acto. Mal en el arranque, se ha visto frenado por los centrales granotas, aunque se ha contagiado de la mejoría del equipo, con un par de buenas llegadas.

2 Raúl garcía. El navarro es puro músculo competitivo en las buenas y en las malas. Ha sacado la acción más peligrosa de la primera mitad y ha ganado muchos balones en la segunda. Ha tenido el 1-1 en un remate de cabeza.

2 Unai López. Ha aportado más ideas en la dirección, con buenas decisiones en la gestión del juego creativo, lo que ha agradecido el colectivo.

1 Vesga. Ha tenido un buen comienzo en el segundo acto, si bien le ha faltado más continuidad. Ha cumplido en la misión de cerrar en la medular.

1 Berenguer. Ha gozado de un periodo en el que ha tenido de todo. Ha comenzado con buena pinta y con una gran ocasión que ha desperdiciado, pero se ha ido disipando como la gaseosa.

-Villalibre. Ha disfrutado de pocos minutos y poco ha podido hacer para desnivelar el marcador.