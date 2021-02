Unai Vencedor renueva con el Athletic: "Sueño con estar muchos años aquí"

Unai Vencedor ha mostrado su satisfacción por renovar con el Athletic. Es otro paso más en una carrera que va a toda velocidad y el centrocampista de Rekalde no quiere que esto se quede en una etapa breve. "Sueño con estar muchos años aquí", ha afirmado en rueda de prensa. En los últimos meses, ha conseguido dar un paso adelante y asentarse en el once, llegando a ser participe del título de la Supercopa, y ahora le ha llegado la recompensa con una renovación firmada hasta 2025.

Vencedor ha reconocido que su intención era prolongar su contrato y las negociaciones fueron sencillas. "Ha sido una renovación buena. Hemos ido de la mano y eso es lo que de verdad importa, las dos partes estamos satisfechas", ha declarado el bilbaino, que al ser preguntado por su clausula de rescisión de 40 millones le ha restado importancia y ha dejado claro que "quiero quedarme aquí".

Unai Vencedor y Aitor Elizegi durante la firma del contrato. Foto: Athletic Club

Rueda de prensa de Unai Vencedor

Esta renovación llega después de la progresión que ha vivido Vencedor este curso, en el que ha pasado de contar con pocos minutos a ser habitual verle en las alineaciones. "Es verdad que me ha costado llegar, pero esto no es fácil. Todo lleva su tiempo y ahora toca mantenerse que es lo más difícil. Hay que seguir trabajando para intentar jugar los máximos minutos posibles", ha apuntado.

En la carrera de Vencedor, la figura de Gaizka Garitano ha sido importante. Fue el entrenador que le hizo debutar y en la rueda de prensa se ha acordado de él: "A Gaizka le debo mucho y le estoy muy agradecido. Es el que me dio la oportunidad de iniciarme en primera y me quedo con todo lo que me ha podido enseñar y aportar tanto en lo personal como en lo futbolístico". Ahora, con Marcelino vive una nueva etapa y el técnico ya le comentó lo que espera de él. "Me dijo que quería que jugase tranquilo y hacia delante", ha declarado Vencedor.

El caso de Vencedor es uno más de la prolífica cantera de Lezama y muchos jugadores trabajan en las categorías inferiores para algún día tener la oportunidad de la que ahora goza el bilbaino. "No deben bajar los brazos ni desistir y tienen que perseguir el sueño que tienen sin dejar de trabajar día a día. En cada partido y en cada entrenamiento tienen que intentar demostrar lo que son ellos y lo que pueden aportar en un futuro al club", ha relatado el recién renovado jugador.





RETOS COPEROS



En el horizonte del Athletic aparecen unas semanas llenas de retos, con las semifinales de la presente Copa ante el Levante y la final copera pendiente ante la Real Sociedad. Retos llenos de ilusión que no desvían el foco de los jugadores. "Somos conscientes de lo que hemos hecho, lo que podemos hacer y lo que estamos viviendo, pero nosotros nos centramos en el partido siguiente. Es lo que tenemos que hacer. Sí que tenemos esperanzas con la final en la que estamos y con esta Copa, pero no vamos más allá del partido del jueves", ha comentado.

A priori, el Levante era el rival más asequible que podía tocar en el sorteo, pero Vencedor no se fía de los granotas. "Es un rival muy a tener en cuenta. Es un equipo fuerte, que aprieta y que también le gusta jugar con el balón. Hay que ir el jueves a ganar", ha afirmado con la mente puesta en el jueves y en cumplir otro sueño más en esta carrera que va a toda velocidad.