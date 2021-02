Marcelino: "El segundo tiempo nos indica el camino a seguir"

Marcelino García Toral, en su tercer partido contra el Barcelona como entrenador del Athletic tras la derrota sufrida en liga en San Mamés y el brillante triunfo logrado en la final de la Supercopa, no pudo sumar punto alguno en la visita de anoche al Camp Nou, donde los leones hincaron la rodilla tras ir de menos a más en un partido en el que ofrecieron dos caras bien distintas. "Creo que vamos a coincidir casi todos en el análisis del partido, porque jugamos un primer tiempo alejado de lo que queremos y hemos demostrado que podemos y una segunda mitad en la línea del resto de partidos que hemos hecho, salvo el primero ante el Barça", reconoció al ser cuestionado al respecto el técnico rojiblanco, quien agregó que en los primeros 45 minutos "teníamos dificultades con el balón y en la presión y no creamos prácticamente nada al pisar poco el área rival y profundizar poco, por lo que el resultado era el lógico, pero hicimos un segundo tiempo magnífico, de lo mejor que hicimos hasta ahora con el valor añadido de hacerlo en el campo del Barça".







"Si hubiéramos conseguido empatar al final, el resultado no podría haberse considerado injusto al ser un tiempo para cada equipo", apuntó asimismo Marcelino, que se mostró en rueda de prensa "muy satisfecho por el nivel competitivo del equipo en el segundo tiempo, al ser de ensalzar el atrevimiento y las dificultades en las que metimos al Barça, lo cual nos indica claramente el camino que tenemos que seguir, que es el del segundo tiempo". "Hemos puesto al Barça en muchísimas dificultades", incidió el asturiano, quien relató que tras el paso por vestuarios "Unai hizo una muy buena parada a un remate de cabeza de Griezmann, hubo el segundo gol de ellos y poco más, mientras que nosotros sacamos muchos centros laterales que no acertamos a culminar y, respetando cualquier opinión, creo que en la segunda parte fuimos superiores al Barça, lo cual dice mucho de estos jugadores y de lo que el equipo quiere hacer".

Las mejores imágenes del partido. Fotos: EFE y Afp

Pensando en el Betis

En cuanto a la manera de encarar el cruce copero del jueves ante el Betis tras apostar el domingo por el bloque titular, Marcelino, que abogó por no fijarse en el árbitro de turno, admitió que "pusimos todos los medios para ganar aquí al haber supuesto un golpe de autoestima muy importante y ahora tenemos tiempo suficiente hasta el jueves para recuperar a los jugadores y ser competitivos ante el Betis, porque queremos competir al máximo nivel en todas las competiciones y jugaremos el jueves con el único objetivo de ganar".

Iñigo Martínez, por su parte, reconoció tras la derrota que el encuentro ante el equipo azulgrana "sabíamos que iba a ser difícil y veníamos en una dinámica muy positiva, pero se vieron dos partes muy distintas". "La primera mitad fue horrible, no entrábamos fuertes siquiera a las disputas, que es lo que mejor sabemos hacer y después del descanso sí fuimos nosotros", subrayó el central ondarrutarra, quien destacó en relación al curso que "el objetivo de todos tiene que ser entrar en Europa y seguir avanzando en una Copa muy deseada".