Marcelino: "Los jugadores creen en lo que están haciendo"

El Athletic, abonado al sufrimiento en la Copa, volvió a superar a un rival de Segunda B a base de tesón y fe con remontada de por medio. Como sucedió la pasada semana en Ibiza, el choque de anoche ante el Alcoyano se decidió en una segunda mitad en la que los leones dieron un paso al frente para satisfacción de Marcelino García Toral, quien destacó en la rueda de prensa posterior al encuentro que "lo principal era ganar". "Me quedo también con la actitud de los jugadores, haber concedido pocas ocasiones al rival y con un segundo tiempo muy completo", apuntó asimismo el técnico rojiblanco, quien agregó que "el resultado creo que fue justo al ser superiores en el cómputo general del partido".







"Sabía lo que nos íbamos a encontrar, un campo con dimensiones reducidas que no se regó al tomarse esa decisión, lo cual ralentiza el juego y sin que sea ninguna excusa aumenta la dificultad añadida de jugar contra un rival muy bien organizado que venía de eliminar al Huesca y al Real Madrid", expuso asimismo Marcelino, quien explicó respecto al desarrollo del choque que "cuando digo antes de un partido que no va a haber brillo o que es difícil que lo haya es porque sabemos de antemano las circunstancias en las que se va a disputar". "En el primer tiempo tuvimos un buen inicio, en el que ellos también tiraron un tiro al palo, y luego fuimos teniendo control, pero nos faltó la profundidad y en un gol de falta vino su gol", resumió el asturiano en relación a lo ocurrido en un primer acto que dio paso a unos segundos 45 minutos totalmente diferentes con Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams sobre el césped.







Cuestionado por el impacto actual de los tres en el colectivo, el de Villaviciosa señaló que "los datos están ahí y no soy quién para cambiarlos. La inmensa mayoría de aficionados, medios de comunicación y cuerpo técnico pensamos que son tres jugadores muy importantes y si ellos están brillantes aumentan las posibilidades del equipo, pero también quiero reflejar el trabajo de desgaste que hicieron en el rival los jugadores que salieron de inicio". "Con estos tres jugadores aumentó nuestra capacidad ofensiva, pero tenemos que poner en consideración también a jugadores jóvenes como Morcillo y Sancet, que tienen que ir teniendo oportunidades", argumentó Marcelino, quien resaltó como hiciera en Ibiza que "no podemos jugar con los mismos jugadores cada tres días".

Las mejores imágenes del encuentro entre el Alcoyano y el Athletic. Fotos: EFE



LA CUENTA PENDIENTE

Tras confesar que en el sorteo de este viernes, a partir de las 13.00 horas, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas "no me gustaría el Barcelona, porque es el rival más difícil y sería jugar cuatro de mis ocho primeros partidos en el Athletic contra ellos", el técnico rojiblanco admitió que "tengo ganas de ganar un partido sin remontar, porque supone un sobreesfuerzo físico y mental y me gustaría dejar también la portería a cero, ya que desde que somos cuerpo técnico del Athletic todavía no lo hemos conseguido". Los jugadores, no obstante, "creen en lo que están haciendo y están convencidos de que el partido dura noventa minutos y pueden ganarlo", se congratuló Marcelino.