Unai Nuñez Nuñez evita el desastre del Athletic en la Copa

El Athletic estará mañana en el sorteo de los octavos de final de la Copa después de superar al Ibiza con mucho sufrimiento. Con el 1-1 en el marcador, cuando todo apuntaba a una nueva prórroga para los leones, incapaces de superar a un combativo rival, Unai Nuñez ha evitado males mayores. El central se ha movido a la perfección dentro del área rival y ha empalmado a la primera un certero servicio de Lekue. Todos han respirado tranquilos porque el equipo de Segunda B hacía tiempo que se había subido a las barbas de los leones. Pero cuando la fortuna sonríe todo parece más facil. Y parece que ahora el conjunto de Marcelino García Toral está en esta tesitura.



El técnico asturiano, consciente de que sus pupilos tenían mucha carga en sus piernas tras las exigentes citas de la Supercopa, ha introducido hasta ocho novedades en el once. Solo Balenziaga, Yeray y Vencedor han repetido respecto al bloque titular. Pero no es excusa. Por mucho potencial que tenga el conjunto de la isla Pitiusa, milita en Segunda B y las diferencias en todos los aspectos con el Athletic son abismales. Seguro que advertidos por la sonada eliminación del Real Madrid a manos del Alcoyano, los pupilos de Marcelino han saltado al campo sintético de Can Misses con la idea de apretar arriba. Aunque la presión ha durado poco. Los ibicencos, que ya pintaron la cara en la anterior eliminatoria al Celta con una manita, han tocado con desparpajo desde el comienzo. Acostumbrados a la hierba artificial, han cogido rápidamente la onda a la eliminatoria.

Un error en el pase de Unai Vencedor en la medular poco antes del cuarto de hora de juego ha propiciado la jugada en la que ha llegado el primer gol del encuentro. Javi Pérez ha recuperado el balón y le ha pegado desde fuera del área sorprendiendo a Jokin Ezkieta. Saltaba la sorpresa en Can Misses. Sin mordiente por las bandas, con Berenguer y Morcillo con poco protagonismo, la producción ofensiva brillaba por su ausencia. Sancet, activo por momentos, no ha logrado entenderse con Villalibre, muy desasistido. No ha dado para mucho más el primer acto, pero seguro que ha Marcelino no le ha gustado la participación de sus hombres.



EMPATA RAÚL GARCÍA



Tocaba buscar la remontada y evitar el ridículo. Con cuarenta y cinco minutos por delante, Morcillo y Sancet se han quedado en el vestuario y han entrado Raúl García e Iker Muniain en su lugar. Y la verdad es que ambos han mejorado lo visto hasta el momento. De hecho, un buen centro a la salida de un córner del capitán lo ha rematado a la perfección Rulo de cabeza para poner las tablas en el marcador a los siete minutos de la reanudación.

Llovía menos para los rojiblancos, pero los locales no se han venido abajo. Se puede decir que han tenido suerte los rojiblancos al no haber VAR, ya que González Fuertes ha anulado un gol a Quique López por un dudoso fuera de juego de un compañero. Con Ezkieta batido, Sibo se ha colocado en su trayectoria y el colegiado asturiano ha considerado que ha estorbado al portero. Pasaban los minutos y el Athletic apenas generaba peligro. Y cuando todos daban por buena la prórroga ha aparecido Nuñez. Un gol que vale el pase a los octavos del torneo fetiche de los rojiblancos. Que siga la fiesta.