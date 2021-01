El Ibiza, un equipo diseñado para el éxito

SI hay un hombre que sabe a la perfección lo que significa tener como rival al Ibiza y seguir de cerca sus pasos a lo largo de toda una temporada, ese es Manix Mandiola (Eibar, 1958). El veterano entrenador guipuzcoano, que se estrenó como técnico en el curso 2000-01 y que presenta una dilatada trayectoria en los banquillos al haber dirigido a clubes como Beasain, Real Unión, Eibar, Alavés, Tudelano y Burgos hasta su aterrizaje en el Atlético Baleares en febrero de 2018, analiza con DEIA al primer rival copero del Athletic en un ejercicio en el que el eibartarra se encuentra a la espera de nuevo destino tras ser destituido el pasado domingo como entrenador del Numancia.

Después de nueve partidos de liga y dos de Copa, con un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas, Mandiola vio cómo la escasa paciencia del club soriano saltaba por los aires costándole el cargo al que había accedido en agosto de 2020 con la misión de devolver al equipo a Segunda División. El asalto a la categoría de plata, precisamente, se le escapó por poco al guipuzcoano en sus dos temporadas al frente del Atlético Baleares, que finalizó el pasado curso la liga regular como primero del Grupo I con dos puntos de ventaja sobre el Ibiza, rival con el que libró una ardua batalla de principio a fin.

"Conseguimos ganarles en su campo 0-1 y en casa perdimos 0-2 en el último partido antes de la pandemia, pero quedamos primeros en liga y ellos segundos. Fue una pugna dura", recuerda de entrada Mandiola, que pese a no compartir grupo con el cuadro ibicenco esta temporada advierte que "este año tienen mejor equipo, están en racha al liderar su grupo y, por lo que he podido verlos, siguen teniendo muy buenas hechuras como bloque". "Si están ahí arriba en la clasificación es porque están haciendo las cosas muy bien y jugar contra el Athletic les va a motivar más todavía al ser un rival que viene de ganar a Real Madrid y Barcelona, por lo que fácil no lo va a tener el Athletic, pero es superior y debe imponerse", señala asimismo el eibartarra, quien destaca respecto a la plantilla que dirige Juan Carlos Carcedo que "tienen a un artista como Javi Lara, que ya jugó en Primera División con el Eibar y quizás no sea un gran competidor o no vaya a meter la pierna en cualquier lado, pero te puede hacer un roto en cualquier momento y ante cualquier rival, porque tiene mucha calidad".

"En la presidencia está Amadeo Salvo, que conoce el fútbol de verdad y, además, está bien rodeado, por lo que, si no logran ascender a Segunda, van a estar muy cerca de conseguirlo", agrega Mandiola, conocedor en primera persona de las peculiares características del campo del Ibiza, donde el Athletic deberá aclimatarse a partir de las 19.00 horas a un césped sintético que acostumbra a jugar malas pasadas a clubes de Primera División. Le ocurrió, sin ir más lejos, al Celta de Eduardo Coudet en la segunda ronda de un torneo en el que el Athletic, tras observar cómo los gallegos caían goleados 5-2 a manos del conjunto balear, deberá dar el do de pecho desde un primer momento para evitar sorpresas.

"sin excusas"



Cuestionado por el Estadio Municipal de Can Misses, donde se fajarán esta tarde los rojiblancos, Mandiola apunta que "no es un campo pequeño". "Por poner un ejemplo, es más grande que el del Formentera, donde el Athletic empató en 2017 antes de caer eliminado en San Mamés, por lo que para el Athletic, por mucho que sea de hierba artificial, no puede ser una excusa el campo, porque siendo mejores que el Ibiza, como si tienen que jugar sobre cemento o lo que sea", subraya el exentrenador del Atlético Baleares, que logró imponerse en un escenario en el que el equipo ibicenco se maneja a la perfección, si bien "saben jugar también en campos de hierba natural, por lo que no es que se estén aprovechando en demasía del césped sintético, ya que están jugando bien en todos los sitios".

Los leones, así las cosas, están avisados de antemano en su puesta de largo en una nueva edición de Copa en la que tendrán enfrente a un equipo de Segunda B diseñado para el éxito.