Toca activar el modo Copa

El Athletic está obligado a cambiar el chip y centrarse en la Copa, competición en la que tiene pendiente aún por disputar la final del año pasado, pero en la que esta tarde (19.00 horas, DAZN) inicia una nueva andadura con vistas a alcanzar otra final. Aparcar lo sucedido el domingo en La Cartuja, donde el conjunto rojiblanco se hizo con el título de la Supercopa tras superar al Real Madrid en semifinales y al Barcelona en la gran final, pero mantener ese gen competitivo exhibido en ambos encuentros debe ser una obligación. De lo contrario, quien tendrá mucho ganado en el choque de los dieciseisavos de final será el Ibiza, equipo que ejercerá de anfitrión y que, sin nada que perder, buscará una nueva hazaña. Los leones están sobre aviso. No obstante, el conjunto balear pasó por encima del Celta en la ronda previa, al que llegó a ir ganando por 4-0 cumplida la hora de juego de un partido que acabó con un resultado de 5-2.



El Athletic pone rumbo a Ibiza. Fotos: Oskar M. Bernal

, donde tras la disputa de las diez primeras jornadas de liga, fruto de haber ganado ocho partidos y empatado dos. Además han marcado quince goles y únicamente han encajado uno. Números, sin duda, a tener en cuenta y que Marcelino García Toral no quiso que pasaran desapercibidos durante su comparecencia de ayer ante los medios de comunicación previa al partido de esta tarde., expuso el técnico asturiano.

La cita estará irremediablemente condicionada por el césped del Estadi Municipal de Can Misses, que es de hierba artificial. "Es un hándicap importante. Tenemos que saber que eso es así. No estamos acostumbrados a jugar en hierba artificial. Es una circunstancia que sabemos que vamos a tener que afrontar y a las cuales nos tenemos que adaptar", admitió Marcelino, quien además de asegurar que son "claros favoritos" y que "lo difícil es demostrarlo en el terreno de juego", no escondió cuál es la obligación de su equipo: "Nos toca ganar. Independientemente de la brillantez, la eficacia debe prevalecer".

Las condiciones del campo del Ibiza han llevado al conjunto rojiblanco a ejercitarse estos dos últimos días en otro campo distinto al que usan habitualmente en Lezama para facilitar la aclimatación. Precisamente, buena parte de las opciones del Athletic, dejando a un lado su mayor nivel y calidad individual, pasan por otorgarle a la cita de esta noche la misma importancia y seriedad que seguro le dará el Ibiza. "Solo por mentalidad no se ganan los partidos. Teniendo los argumentos tácticos correctos pero no teniendo la mentalidad adecuada tampoco ganas. No por ser un equipo de Primera contra un Segunda B tenemos el partido ganado. Le ocurrió al Celta contra este mismo equipo, al Atlético de Madrid, que es el líder de la liga... Son experiencias que tenemos muy próximas y que tenemos que intentar que no se repitan en nuestro caso", expuso Marcelino.

el rival, esperanzado



En lo que al rival del Athletic de esta tarde respecta, en el Ibiza se muestran ilusionados con la eliminatoria de Copa. Juan Carlos Carcedo, técnico del equipo balear, aseguró que citas como las de hoy "son momentos bonitos" porque les dan "notoriedad", pero eso no significa que no vayan a ser competitivos: "Intentaremos estar a la altura y ponérselo complicado. Vienen con muchísima moral y en buena dinámica porque en pocos días han cambiado la cara. Pero a un partido y en Ibiza está claro que tenemos posibilidades".