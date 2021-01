Entrenamiento de recuperación tras un día de dulce resaca

La plantilla del Athletic ha cerrado el día después a ganar la Supercopa al FC Barcelona en Sevilla con un entrenamiento ya de noche en Lezama que ha arrancado con un charla de unos quince minutos de duración del entrenador, Marcelino García Toral.

Esa sesión ha puesto fin a un día emotivo y ajetreado que ha arrancado con el viaje de Sevilla a Bilbao tras una noche de seguro poco sueño en la capital hispalense y ha continuado con los recibimientos institucionales en el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia.

También unos pocos aficionados se han acercado durante esos actos a los jugadores rojiblancos, que ya en Lezama, en un horario un poco más tardío de lo habitual en las sesiones vespertinas, las 19.00 horas, han llevado a cabo el habitual entrenamiento tras partido.



SESIÓN DE RECUPERACIÓN



Una sesión de recuperación para los titulares y más exigente para el resto. Mientras que entre los que saltaron el domingo de inicio al césped de La Cartuja no estaba Íñigo Martínez, sustituido en la prórroga, al grupo de los que no lo hicieron se sumaron Yuri Berchiche y Unai López.Yuri y Unai López fueron bajas en la Supercopa por lesión, junto a un Peru Nolaskoain que tampoco participó este lunes en el entrenamiento, pero parece que evolucionan muy positivamente de sus respectivos contratiempos físicos.

El del lateral de Zarautz es una lesión leve en el bíceps femoral de la pierna derecha y el del centrocampista donostiarra un esguince moderado en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Ambos han trabajado con el grupo incluso en los ejercicios con balón y no parecen descartados para el encuentro de Copa de este jueves ante la UD Ibiza en Can Misses (19.00 horas). Can Misses en un terreno de juego de hierba artificial, lo que puede provocar que Marcelino programe en los dos días quedan para el partido algún entrenamiento sobre esa superficie para que sus jugadores se aclimaten a ella.