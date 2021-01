Irureta y Clemente valoran a Marcelino

El anuncio de la fulminante destitución de Gaizka Garitano tras vencer por la mínima al Elche en San Mamés causó una profunda sorpresa en el entorno del Athletic, pues no se esperaba el cambio de rumbo en el banquillo victoria mediante. El asombro, compartido por la inmensa mayoría de la masa social y de los aficionados, invadió también a dos laureados exentrenadores rojiblancos como Javier Irureta (Irun, 1948) y Javier Clemente (Barakaldo, 1950), quienes admiten a DEIA que tampoco vieron venir el movimiento de la junta directiva liderada por Aitor Elizegi a tenor de lo observado sobre el césped de La Catedral apenas hora y media antes del cese del técnico derioztarra.

Clemente reconoce que "después de ganar al Elche no me esperaba que cesaran a Garitano. Tenía más visos que hubiera sido tras perder contra la Real, pero no el domingo tras ganar el partido y jugar bastante bien, por lo que fue una sorpresa cuando comunicaron que había sido destituido". "La directiva ha tomado esta decisión y es la responsable de lo que ocurra", remarca asimismo el de Barakaldo, que confiaba en haber sido el elegido para el banquillo, dado que "siempre que hay un sitio para entrar en el Athletic creo que puedo ser yo quien entre y que me pueden llamar para entrenar, pero esta vez ha entrado Marcelino y su elección me parece correcta al ser un buen entrenador".





Clemente, no obstante, evita pronunciarse sobre si la elección del entrenador asturiano es la ideal. "Es la apuesta del presidente del Athletic", apunta al respecto sin dar demasiada importancia al exigente calendario que tiene ante sí Marcelino a su llegada a Bilbao, con Barcelona, Atlético y Real Madrid como primeros rivales, toda vez que "para eso lo han traído, para hacerlo bien; si no lo hace bien es que el club se ha equivocado". En cuanto a sus características como técnico, Clemente apunta que se trata de un entrenador de "calidad". "Lleva años en Primera División, no es muy afín al fútbol vasco, pero es un técnico contrastado y con prestigio, al menos, por lo que ha demostrado en otros equipos y esperemos que tenga suerte y el Athletic alcance las aspiraciones que tiene, porque para eso le traen y le deseo suerte".

Respecto a su perfil polémico y las desafortunadas declaraciones efectuadas en el pasado como técnico del Villarreal en contra del conjunto rojiblanco, Clemente entiende que "aquellas declaraciones que hizo de que al Athletic le favorecían a menudo los árbitros fueron su sentir después de un partido, pero eso no quiere decir que Marcelino sea anti Athletic. Dijo aquello, pero no creo que tenga ningún argumento para estar en contra del Athletic siendo asturiano".

un cese "extraño"

Javier Irureta, por su parte, pone en valor el "buen trabajo" realizado por Garitano y califica como "extraña" su destitución. "No sé si es justa o injusta, pero sí rara al destituirle después de ganar un partido", subraya el irundarra, quien lamenta que "el fútbol está cada vez más complicado. No estoy dentro ya, pero lo veo muy duro y difícil para todos y pienso que el Athletic es un club diferente, pero no parece que en todas sus dimensiones, aunque así de descarnado es el fútbol muchas veces".





La forma en la que se produjo el domingo el cese del derioztarra, sentenciado antes del choque ante el Elche, trae no en vano viejos recuerdos a Irureta, quien echa la vista atrás para recordar que en diciembre de 2006 "también me destituyeron en el Betis después de ganar en Tarragona 0-1 al Nástic, porque tenían todo hablado de antes y duele mucho". "Le deseo lo mejor a Garitano, creo que ha hecho un buen trabajo en una situación muy delicada y ha dejado al equipo en una final de Copa, que para el Athletic es casi lo máximo", añade el exentrenador guipuzcoano, quien expone en relación a Marcelino que "tiene experiencia, ha entrenado a varios equipos en el campeonato haciéndolo muy bien y conoce bien los clubes de cantera al haber estado en el Sporting y en el Villarreal. Espero que sea el entrenador acertado, que triunfe y sea bueno para el Athletic".

