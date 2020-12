El mejor del partido: Yuri Berchiche, por descarte

En una noche que pintaba negra, el Athletic se libró de la quema gracias a dos tantos en la recta final del partido. El primero de ellos, obra de Kenan Kodro, de penalti; el de la sentencia, de Unai Nuñez.

2 Yuri Berchiche Aunque pareció que no iba a poder terminar el partido, especialmente en la primera mitad, cuando volvió a preocupar a los aficionados por sus mareos, sacó fuezas de flaqueza y completó los 90 minutos. Estuvo muy serio en defensa, cortando algún balón peligroso, y activo en ataque, forzando varias acciones de mucho peligro.

1 Simón. No tuvo excesivo trabajo, especialmente en la segunda parte. En el primera, Ontiveros le puso en algún aprieta, pero lo solventó con una buena estirada. Se mostró algo inseguro en un par de acciones.

0 Capa. Nunca se sintió cómodo sobre el campo. Sufrió muchísimo en defensa ante Ontiveros y Galán, y tampoco asomó en ataque. Pudo cometer penalti en la primera mitad. Fue sustituido.

2 Nuñez. Titular ante la ausencia de Yeray, el portugalujo se mostró muy seguro en tareas defensivas. No se complicó, mostró mucha sobriedad y marcó el tanto de la sentencia a la salida de un córner.

2 Iñigo. Atraviesa por un gran momento de forma. Se sabe el líder de la defensa y tiró de solvencia y muy buena colocación para evitar, con un par de buenos cortes, algún balón peligroso del Huesca al área bilbaina.

0 Dani García. En un partido para darle velocidad al balón, no brilló. Sus virtudes son otras y no pudo brillar. No acertó a rematar desde la frontal un muy buen pase atrás de Yuri. Fue sustituido al descanso.

1 Vesga. Fue de menos a más, en la línea del equipo. Mostró una imagen seria en defensa con algún buen corte, pero no estuvo fino en la creación.

0 Williams. No está. Desde hace algunas jornadas ha perdido hasta la sonrisa que siempre le ha acompañado. No disfruta sobre el terreno de juego y apenas asoma en ataque. No acabó el partido.

0 Muniain. Lo intentó, pero sin suerte. Estuvo demasiados minutos solo en la creación, sin nadie que le ayudara por detrás. Fue sustituido.

2 Berenguer. Fue, junto a Yuri, quien más lo intento en la segunda mitad. A punto estuvo de marcar un gol olímpico y forzó, con un gran pase, el penalti que transf ormó Kodro.

1 Villalibre. Sin una propuesta clara por detrás, sin balones interesantes al área, es difícil que luzca. Dejó de nuevo detalles de su juego de espaldas, pero no encontró remate. Se marchó lesionado antes de tiempo.

1 Vencedor. Aportó más orden y juego combinativo al equipo, aunque sin excesivos alardes. Entró tras al descanso con el claro objetivo de aportar más dinamismo a su equipo en la medular.

-Kodro. Marcó el gol de la victoria tras forzar él mismo, en su regerso al equipo tras varios meses de inactividad, un penalti. Trabajó mucho en los 25 minutos que jugó y realizó también un buen disparo en el descuento.

-De Marcos. Sustituyó a Capa y su presencia ayudó a frenar las aacometidas del Huesca por banda izquierda

-Morcillo. Muy bien en la acción del primer gol al robar el balón, asistió a Nuñez de córner.

-Sancet. Jugó los minutos finales, en los que tampoco tuvo mucha presenia.