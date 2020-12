Kenan Kodro: "Mi ilusión es seguir en el Athletic"

Después de sumar un punto en las dos últimas jornadas con sendas visitas al Valencia (2-2) y al Real Madrid (2-1) de por medio, el Athletic regresó anoche a San Mamés con la necesidad de derrotar a un Huesca al que ni siquiera hizo cosquillas en los primeros 45 minutos, pero al que venció con dos goles en los minutos finales de un encuentro que decidió por sorpresa Kenan Kodro. El balsámico tanto del delantero rojiblanco desde el punto de penalti, al que Unai Nuñez dio continuidad a la salida de un córner para cerrar la contienda, fue celebrado con una profunda mezcla de alegría y alivio por jugadores y cuerpo técnico, dado que la victoria se antojaba más que necesaria tal como apuntó tras el choque el gran protagonista.

Kodro, no en vano, calificó como "claro" el penalti que sufrió y no ocultó que acabó el encuentro "muy contento" por conseguir "tres puntos que son oro" para el equipo y, además, porque "llevaba tiempo sin jugar" a causa de una lesión en una mano. "Estamos contentos por la victoria. Ha sido un partido bastante trabado, el Huesca ha demostrado que tiene un equipazo, un equipo que juega muy bien al fútbol y tiene muy buenos jugadores, pero al final los partidos se deciden y lo importante es el resultado, al final creo que hemos merecido ganar y así ha sido", resumió el ariete, que entiende que después de una "rachita complicada" de dos puntos de doce posibles y con "muchos partidos entre semana y cada tres días" por delante, "con estos tres puntos nos desmarcamos un poco de la zona de abajo y ahora toca pensar en el partido de Villarreal e intentar ganarlo".

Ante los rumores de que podría salir en el mercado de invierno, Kodro señaló que su intención es quedarse en el Athletic. "Por supuesto, siempre lo he dicho cuando me han preguntado. Mi ilusión es seguir aquí y tengo contrato. Lo que depende de mí es trabajar, dando lo máximo cuando juego, cuando entreno y hay personas que deciden. Lo mío es trabajar y espero estar aquí", comentó.

Unai Núñez, por su parte, señaló orgulloso que "ha sido un partido bastante complicado, pero los tres puntos se quedan en casa". "El trabajo diario de Kenan se ha visto reflejado con ese penalti y ese gol y ya con el 1-0 soy un jugador que no me conformo, me he visto con confianza, me ha venido a la cabeza y la he tenido que meter", finalizó el portugalujo.

Atlético-Athletic

Horario. LaLiga dio ayer a conocer el horario para el partido de la decimoctava de LaLiga Santander, en la que el Athletic visitará al Atlético de Madrid. El encuentro en el Wanda Metropolitano se disputará el 9 de enero, sábado, a partir de las 16.15 horas.