Garitano no descarta jugar en Valdebebas con tres centrales

El calendario no da respiro y el Athletic volverá a comparecer el martes en Valdebebas para medirse al Real Madrid, el equipo que quizá presume del mejor momento de toda LaLiga Santander. La prueba, por tanto, es exigente para un conjunto rojiblanco que encadena tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria, una estadística que conoce Gaizka Garitano que, sin embargo, prefiere no quedarse en las cifras y se centra en las sensaciones y necesidades.



Por ello, el dereioztarra confía en que su equipo saque la mejor versión, como ya lo hiciera el curso pasado, entonces en el Santiago Bernabéu y donde sacó un valioso punto. En esa ocasión, el técnico apostó por un sistema de cinco defensas y tres centrales, fórmula que podría repetir en la noche del martes (22.00 horas). "Es una idea que tenemos en la cabeza. Sí podemos repetir y ya lo hemos utilizado en otros partidos la temporada pasada, como lo hacen otros equipos", apuntó Garitano, que quiso matizar que el cambio en Mestalla de Iker Muniain por Unai Nuñez nada más empatar el Valencia se debió a que "Yeray tenía un golpe y teníamos que protegernos. No fue para defender, ya que mantuvimos tres hombres arriba y dos carrileros profundos".





Garitano, que no quiso dar importancia al hecho de que como entrenador nunca haya ganado al Madrid, restó también relevancia alhay que el capitán se enfadó por su sustitución y el segundo celebró con cierta frialdad su gol al sumar cuatro suplencias consecutivas: "Son dos fenómenos, todos los jugadores quieren jugar los 90 minutos, pero lógicamente no hay sitio para todos". El derioztarra, en este sentido, valoró que el Real Madrid de Zinedine Zidane, que cuenta con la sensible, atraviesa por su momento más dulce. "El año pasado ya estuvo a un nivel altísimo y es cierto que en los últimos partidos se ve que es un equipazo, muchos de sus mejores jugadores están en su mejor momento. Tenemos que tratar de hacer las cosas bien, como hicimos el año pasado, que empatamos en Madrid", afirmó un Garitano que ratificó que, además de insistir en que los errores individuales le están penalizando al Athletic, aunque defiende su modelo defensivo, "porque somos el equipo que menos ocasiones recibimos, incluso menos que el Atlético de Madrid. El número de goles que recibimos no se corresponde con el rendimiento ofensivo de los contrarios. Esperemos que se vuelva a la normalidad en esta aspecto".