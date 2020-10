Garitano: "Estoy con lo que haga el club, lo que decida está bien"

El Athletic se mide esta tarde (19.00 horas) al Cádiz en el que será su primer partido de la temporada en San Mamés, pero el entorno rojiblanco parece estar más pendiente de lo que se cuece en los despachos, con especial atención al más que probable fichaje de Alex Berenguer, que por el propio partido en sí. Es por ello que ayer resultó una obligación preguntarle por ello a Gaizka Garitano. El técnico, que semanas atrás pidió públicamente, aunque sin citarlo, la contratación del futbolista navarro, fue menos tajante durante su comparecencia de ayer ante los medios, tal vez porque es consciente de que el fichaje está a punto de cuajar. Así las cosas, Garitano evitó contestar a si la no llegada de Berenguer o Javi Martínez supondría una decepción para él a título personal y aseguró que va en la línea del club. "Yo estoy con lo que haga el club. Doy mis puntos de vista técnicos. El club es el que trabaja y lo que decida el club está bien. Yo tengo que sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo. Con ellos tengo que ir a muerte venga o no venga alguien".









Cuestionado por ello en una segunda ocasión, el entrenador rojiblanco eludió cualquier tipo de responsabilidad al respecto en el tema de las incorporaciones y echó balones fuera: "Es un tema que no llevo yo. Yo llevo el partido del Cádiz y estamos en eso. El mercado acaba el día 5. Si no llega nadie, vamos a seguir a muerte con los jugadores que están. Ese no es un tema que lleve yo".

En otro orden de cosas, Garitano admitió que sus futbolistas, a pesar del esfuerzo en el derbi del domingo ante el Eibar, están bien, recuperados, y dejó caer que no hará muchos cambios en el once que salga de inicio mañana ante el Cádiz con respecto al que alineó en Ipurua. "No solemos comentar los que van a jugar. Pero hemos tenido tiempo de sobra para recuperarnos y en ese aspecto no habrá problemas. Tendremos más de cara al partido del domingo, que será el tercero de la semana y ahí sí que vamos a tener más problemas. Pero para el de mañana –por hoy– creo que todo el mundo llega bien", explicó. Todos, salvo los lesionados: Yeray Álvarez, Peru Nolaskoain, Ibai Gómez y Óscar de Marcos. Con los primeros, a cuyas molestias restó importancia el técnico, espera contar Garitano tras el parón por los compromisos internacionales, mientras que no quiso aventurar ninguna fecha con respecto a la posible vuelta del de Santutxu.

De vuelta al asunto físico, el técnico recordó que la pretemporada fue "bastante atípica", que aún les falta "un poco" para estar "al 100%", pero puso en valor los registros de sus futbolistas ante el Eibar y el Granada. "Contra el Eibar hicimos 7.000 metros a alta intensidad. Es una barbaridad, hicimos mucho más que el Eibar, y en Granada 6.000 y pico, también mejores datos que los del rival. Si nos comparemos con el resto, no estamos peor que ninguno".

Por último, cuestionado por el Cádiz, reconoció que le ha gustado lo que ha visto del conjunto andaluz en este comienzo de liga. "Llevan años con Álvaro Cervera, hacen las cosas muy bien. Es un equipo duro de batir, muy ordenado y que hace daño al contraataque. Saben a lo que juegan", concluyó.