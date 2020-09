Unai Núñez, la hora de reivindicarse

El fútbol es caprichoso a más no poder. No hay situación que no pueda dar un vuelco de la noche a la mañana por arte de magia, sin previo aviso. Por ello conviene siempre no tirar la toalla de antemano. Lo recordó Raúl García la semana pasada en Lezama y el tiempo no ha tardado en darle la razón. Paciencia y trabajo. No es la clave del éxito en un mundo tan profesionalizado y singular como el fútbol de élite, pero sí son dos ingredientes indispensables para luchar por lo que uno quiere de verdad a la espera de una oportunidad a la cual agarrarse con fuerza para no dejarla escapar. Se lo transmitió el de Zizur Mayor públicamente a Unai Núñez en la sala de prensa de Lezama y el central, una semana después de pedir su cesión en una entrevista que causó un importante revuelo, ha podido entender el fondo del mensaje.

Yeray Álvarez, su principal y única competencia por el puesto de titular en el eje de la zaga junto al indiscutible Iñigo Martínez, sufrió unas leves molestias musculares en uno de los dos amistosos disputados ante el Sevilla en Murcia el viernes de la pasada semana y ayer, tras reincorporarse el martes al trabajo con el resto del grupo, supo que deberá frenar al agravarse sus dolencias iniciales y sufrir una lesión muscular de carácter leve-moderado en el músculo adductor mediano de la pierna derecha. No estará, por tanto, en la visita del domingo al Eibar y se espera que cause baja también en los dos siguientes encuentros ligueros, al disputarse la cuarta jornada entre semana y la quinta, el próximo sábado o domingo.

El escenario actual, sin más centrales disponibles tras la nueva lesión muscular de Peru Nolaskoain, es bien distinto al de una semana atrás para Núñez, a quien le ha llegado la oportunidad de reivindicarse sobre el césped. Sobra decir que ningún futbolista desea acceder al once inicial debido a la lesión de un compañero, pero la situación se presenta del todo favorable para el central portugalujo, que podría ganarse el puesto que tanto anhela en caso de encadenar buenas actuaciones en los próximos encuentros. A la espera de conocer el tiempo exacto que permanece de baja Yeray y el grado de cautela de Gaizka Garitano a fin de evitar una nueva recaída del central de Barakaldo, Núñez debe hablar ahora en el campo.

Lo podrá hacer, como mínimo, en el derbi ante el Eibar, rival contra el que se estrenará esta temporada tras ver el choque correspondiente a la primera jornada de liga frente al Granada desde el banquillo. No tuvo minutos el central del Athletic en la visita a Los Cármenes después de arrancar la pretemporada con dos semanas de retraso al ser uno de los seis jugadores de la primera plantilla que dieron positivo en covid-19 el día previo al inicio de los entrenamientos. La falta de rodaje, con un solo amistoso en las piernas, y su condición inicial de tercer central del equipo según le hizo saber el club a tenor de sus palabras, dieron vuelo a Yeray en Granada, donde no se vio ni por asomo la mejor versión defensiva del Athletic.

mejorar los números

Molesto con su situación personal, Núñez no dudó en alzar la voz exigiendo una salida a préstamo para sellar una renovación que continúa sin firmar, si bien tiene contrato como león hasta el 30 de junio de 2023 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. El central dejó claro que quiere sentirse importante y sumar más minutos de los que acumuló durante el pasado ejercicio, el cual finalizó con 1.570 minutos en liga tras participar en 20 partidos, 16 de ellos como titular. Fue, de hecho, el undécimo jugador de la plantilla con más participación, disputando además otros seis partidos de Copa, todos como titular para un total de 485 minutos en el torneo del K.O. que le convirtieron en el sexto hombre del plantel con mayor impacto en la competición.

El balance general de Núñez, de este modo, fue de 2.055 minutos y 26 encuentros de recorrido entre liga y Copa. Insuficiente, aun así, para un central de 23 años con una marcada proyección tras proclamarse campeón de Europa sub'21 en junio de 2019 y debutar como internacional absoluto tres meses después de la mano de Robert Moreno. La ambición del rojiblanco, fuera de toda duda, encuentra ahora un motivo para la esperanza y la tranquilidad dentro del Athletic y a las órdenes de Garitano en un curso en el que pretendía salir como cedido y en el que, sin embargo, la oportunidad de ejercer como titular toca a su puerta con la temporada recién iniciada y con tres partidos a la vista en una sola semana. Hora de reivindicarse.

Datos unai núñez

