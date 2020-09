Eibar y Athletic, sin Enrich ni Yeray, en el primer derbi vasco

El Eibar, sin su delantero Sergi Enrich, y el Athletic, sin el central Yeray Álvarez, disputan en Ipurua el primer derbi vasco de la temporada 2020-21, un choque con ambos equipos necesitados de puntos para no meterse en problemas a las primeras de cambio.

Solo se llevan disputadas dos jornadas pero vizcainos y guipuzcoanos acuden a la cita con dudas, ya que el Eibar sólo ha logrado un punto ante el Celta tras dos encuentros y el Athletic es colista, si bien es cierto que por motivos de calendario sólo ha disputado un encuentro, en el que cayó derrotado por el Granada en la jornada inaugural.

Al Eibar tradicionalmente no se le da bien el Athletic hasta tal punto que sólo en una ocasión, en 2015, los armeros fueron capaces de derrotar a los leones, tras doce enfrentamientos en Primera División.

La parte positiva para Mendilibar es que su jugador Anaitz Arbilla, que ha estado lesionado durante varios meses, ha entrenado ya esta semana con sus compañeros y, aunque su inclusión en el once titular se antoja todavía prematura, el director técnico de Zaldibar tendrá ya su plantilla prácticamente al completo, si exceptuamos a José Ángel Valdés "Cote", que todavía estará de baja unos meses.

Sergi Enrich, por problemas musculares sufridos en las últimas horas se cae de la convocatoria, una baja sensible porque sabe lo que es marcar a los rojiblancos, aunque no se le descarta para el próximo compromiso ante el Elche este miércoles.

Sus nuevos fichajes Damian Kadzior, José Recio, titular la pasada semana ante el Villarreal, y Kevin Rodrigues esperan contar con más minutos sobre el terreno de juego, y el japonés Muto quiere debutar en LaLiga y demostrar que el país asiático tiene su peso en el fútbol de elite.

El Athletic, por su parte, viaja a Eibar, una visita que siempre le resulta agradable por la cercanía y la empatía entre ambos clubes, con la intención de arrancar en Ipurua definitivamente la temporada 2020-2021.

Porque el conjunto bilbaino aún tiene regusto de pretemporada debido a la situación que genera la pandemia de covid-19 y la derrota en Granada en una primera jornada aislada por el aplazamiento de la segunda ante el Barcelona en San Mamés.

Así, el Athletic volverá a jugar fuera de casa con el objetivo de cerrar las malas sensaciones de sus aficionados tras un choque, el de Los Cármenes, que ahondó en la sensación de falta de gol de los de Gaizka Garitano y que, aún sin ser inferior en el juego al rival, perdió con claridad (2-0) por su menor contundencia en las áreas.

Para Ipurua, el técnico de Derio recupera a uno de sus jugadores capitales, Yuri Berchiche, aunque pierde a otro de sus titulares, Yeray Álvarez, por una lesión muscular.

Yuri dejará de inicio en el banquillo a un Mikel Balenziaga que no estuvo mal en Granada y a Yeray le relevará Unai Núñez, al que no penalizarán sus declaraciones de la semana anterior en las que pidió una cesión que le permitiese una continuidad que no tiene en el Athletic a pesar de que, aún siendo el tercer central, cuenta mucho para Garitano.

Otra variación que se espera en el once es la entrada de Unai López por un Mikel Vesga, de los damnificado en Granada. El técnico vasco ha insistido mucho en la pareja Dani García-Vesga en medio campo, pero no le está dando resultados.

Otra duda es si Garitano apostará definitivamente por Asier Villalibre en la punta de ataque tras su gran gol en el amistoso de San Pedro de Pinatar frente al Sevilla. Ello supondría la suplencia inicial de uno de los tres componentes del tridente-ofensivo habitual: Muniain-Raúl García-Williams. Porque el joven Jon Morcillo parece fijo en la izquierda dado su buen rendimiento.

Tampoco hay dudas sobre la presencia en el once titular de Unai Simón bajo palos, Ander Capa en el lateral izquierdo e Iñigo Martínez en el centro de la defensa.

Alineaciones probables

Eibar: Dimitrovic; Correa , Oliveira, Bigas, Kevin Rodrigues; Diop, León, Recio, Inui; Expósito y Kike García.

Athletic: Unai Simón; Capa, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Muniain, Raúl García, Morcillo; y Williams.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro).

Árbitro VAR: Carlos Del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Puestos: Eibar (11º; 1 punto). Athletic (20º; 0 puntos)

El rival: Eibar deberá de estar atento a Raúl García , que ha marcado en tres de las cuatro últimos temporadas.

El dato: En doce partidos de Liga en Primera el Eibar sólo ha vencido al Athetic en una ocasión.

La frase

Mendilibar "El Athletic es muy difícil de batir y vendrá con ganas de puntuar o de ganar".

Garitano: "Siempre hay momentos en los que se sufre en Ipurua. Hay que tratar de crearles peligro donde tienen más problemas, que es atrás".

El entorno: expectación ante un partido que levanta pasiones en la localidad eibarresa y que ambientará la ciudad ante la imposibilidad de acudir todavía de manera presencial a Ipurua.