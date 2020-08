Garitano desliza que al Athletic le vendría bien algún fichaje

"El club está trabajando, todavía queda mucho plazo para fichar, pero el mercado no está fácil por la situación económica y menos para nosotros por nuestra filosofía". Garitano no descarta la llegada de algún refuerzo y, pese a que no lo dijo expresamente, parece que lo ha solicitado. En principio, su deseo choca con el mensaje lanzado por Rafa Alkorta en el sentido de que el club no se movería por ningún jugador con contrato en vigor.

Dos fueron los motivos que expuso Garitano para intentar ampliar la plantilla con gente venida de fuera. De una parte, afirmó que no existe entrenador que no aspire a potenciar su equipo y subrayó que el Athletic no ha traído a nadie en los dos últimos años, obviando que sí lo hizo en el mercado invernal de 2019 con Ibai Gómez y Kenan Kodro, ambos infrautilizados. Además, se refirió al grado de exigencia deportiva que encara el club. "Me gustan mucho los jugadores que tengo, pero nos faltan cosas porque todos los entrenadores queremos mejorar. Si viene alguien, bienvenido será y si no, con los que estemos trataremos de dar el mejor nivel. Estamos en sintonía con lo que comentó Rafa, entiendo nuestra dificultad. Para los objetivos que se nos piden vendría bien mejorar la plantilla, pero si no perfectamente haremos frente a la temporada. Nuestros objetivos son muy altos, nos exigimos mucho y la gente nos pide mucho, lo que está bien porque esto es el Athletic".

Al menos, confía en que no se registren salidas de hombres básicos en sus planes. "Siempre puede pasar que vengan a buscar a alguien, hay que estar abierto a todo. Hasta que no acabe el mercado, con las cláusulas de rescisión y demás estás expuesto a sorpresas que quieres y que no quieres. Esperemos que nadie reclame a los jugadores que queremos". Admitió que es factible que en breve se vaya Iago Herrerín: "La intención es que salga. Tanto él como nosotros estamos de acuerdo en que busque un nuevo destino y se está a la espera de que cierre algo con algún club para que marche".