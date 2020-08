Garitano: "En el Athletic no tenemos miedo, somos competitivos"

La accidentada pretemporada, con el caso de los positivos en el centro, ocupó buena parte de la primera rueda de prensa de Gaizka Garitano. Había interés por conocer las impresiones del míster, cuya comparecencia estaba fijada para la semana en que la actividad regresó a Lezama y se suspendió, acaso por la incertidumbre generada precisamente por la detección de la media docena de infectados en la plantilla. Eludió cualquier juicio de valor al respecto, pero lamentó su influencia en la rutina de trabajo. Garitano habló de ilusión señalando los retos que esperan con la disputa de dos títulos extra, el de la final de la Copa pendiente y la Supercopa.

"Estoy contento de empezar el año. Hacemos lo que nos gusta y nadie nos dijo que fuera fácil. Es verdad que tenemos mucha gente joven y que tenemos metas sugerentes. Hasta ahora, desde que nosotros estamos aquí, el equipo ha sido competitivo y confío en que así sea en adelante. Va a ser un año bonito. Creo que sí se puede mejorar lo hecho en el anterior. Este año tenemos objetivos nuevos y muy importantes con la Supercopa y la final de Copa del año pasado, es la oportunidad de ganar dos títulos, aparte de que tendremos la liga y la Copa de este año", destacó el entrenador del Athletic. Año bonito y ajetreado, donde la edad media del equipo experimenta una bajada sensible tras el adiós de Aritz Aduriz, Beñat Etxebarria y Mikel San José: "Miedo no tenemos, si algo no tenemos es miedo. Siempre hemos sido competitivos. Evidentemente nos gustaría tener los máximos disponibles, pero si tenemos que poner un chaval lo haremos porque es nuestra filosofía, esto es el Athletic".

Esta última reflexión ligaba la cuestión de las metas que se propone conquistar el equipo con los problemas de disponibilidad de personal que Garitano arrastra desde el primer día: "Seis jugadores están en casa por el momento, sin entrenar, y esperemos que cuanto antes estén bien y recuperemos gente porque el comienzo de la competición está ahí. Creo que entrarán en la dinámica porque están trabajando en casa. Ahora en la foto se ve a mucha gente joven y entre todos están haciendo un buen trabajo".

Adelantó que cabe que Williams, Unai López, Núñez, Córdoba, Sancet y Larra, se pongan a sus órdenes de inmediato, en función de lo que diga el test a que se sometieron en la jornada de ayer. Incluso contempla que participen en la serie de amistosos que se abre mañana mismo en Logroño. "A ver en qué estado vienen, tienen medios para ejercitarse en casa, pero les falta campo. Jugarán en función de cómo lleguen". Más seguro se mostró sobre el estado de los lesionados: "Van muy bien. La temporada pasada acabó hace poco y luego solo se paró tres semanas. He hablado con otros entrenadores y tienen también gente que arrastra molestias. Yuri, Iñigo y Vesga van bien. Hoy Iñigo ha hecho la mitad de la sesión con el equipo. Van a estar para el principio de Liga, quitando a Ibai que tiene una lesión más grave".

QUIÉNES Y CUÁNTOS

A causa de estos contratiempos y de la delicada coyuntura generada por la pandemia, que podría volver a afectar al grupo a lo largo del curso, Garitano comentó que aún no sabe con cuántos futbolistas va a quedarse. Por supuesto, menos pistas dio en torno a la identidad de los que piensa agregar a la plantilla. Lo cierto es que cuenta con muchas novedades, savia nueva que poco a poco debe abrirse paso.

Dijo estar satisfecho del nivel que observa en los jóvenes: "Les veo con ganas. Ya se sabe que vivimos de eso, de la cantera. Les conozco. Si no viene nadie intentaremos hacer el equipo más competitivo posible. Quiero verles en los amistosos, a ver quién nos puede dar más. Alguno saldrá cedido, otros en base a si viene alguien saldrá y alguno se quedará en el Bilbao Athletic por si hace repescarlo. Conozco bien a todos menos a Nico Serrano, pero cada cual ha tenido una evolución por las cesiones o en el filial. Tampoco quiero tener gente que no cuente. Con el covid y demás puedes llegar a jornadas en que te falta gente y hay que cubrir todas las posiciones. No tengo un número determinado, quiero una plantilla equilibrada. El inicio de temporada es muy importante y tomaremos las decisiones más adelante".

La elección podría asimismo estar supeditada a las carencias que tiene el equipo y que se localizan con nitidez en ataque. "Pienso que podemos crecer, se ve fácil en qué. Creo que de medio campo hacia adelante el equipo puede mejorar. Aduriz ha llevado el peso del gol en los últimos ocho años y es muy difícil sacar un jugador así. Ya nos ha faltado los dos últimos años porque jugó muy poco. Un solo jugador no va hacer sus goles, es una labor que tienen que asumir entre todos", remarcó el técnico rojiblanco.

A la pregunta de si agradecería un retraso del arranque liguero, Garitano respondió: "Ahora tenemos muchas bajas, pero es algo que no depende de nosotros. Si se juega en las fechas previstas hay que estar preparados, hacer un equipo para ganar el primer partido y luego los siguientes, estemos los que estemos. Tenemos que adaptarnos y creo que con los que somos estamos capacitados para hacerlo".

"Nos gustaría tener los máximos disponibles, pero si tenemos que poner un chaval lo haremos"