Garitano, obligado a hacer descartes en el Athletic

La cuenta atrás para el inicio de la pretemporada ha comenzado. Los 33 futbolistas llamados a filas por Gaizka Garitano se someterán entre mañana y el miércoles a las pertinentes pruebas médicas para completar el jueves el primer entrenamiento en Lezama. Será una puesta de largo con overbooking, como acostumbra a suceder cada verano al resultar necesario un profundo análisis de la plantilla para diseñar el mejor equipo posible de cara al ejercicio 2020-21, en el que los rojiblancos, con la final de Copa ante la Real Sociedad en el horizonte, partirán con el objetivo de volver a pelear por un billete europeo. No lo consiguieron la pasada campaña y las circunstancias invitan a no interrumpir un cambio generacional que proyecte energías renovadas a un colectivo al que promocionan los cachorros Jokin Ezkieta, Dani Vivian, Jesús Areso, Unai Vencedor, Oier Zarraga y Jon Morcillo tras las salidas de tres pesos pesados como Mikel San José, Beñat Etxebarria y Aritz Aduriz.

Ninguno de los tres formará parte de una renovada plantilla en la que está por ver el riesgo que está dispuesto a asumir Garitano en relación a los más jóvenes, quienes llaman con fuerza a una puerta que, a falta de presumibles entradas, se abrirá para dar salida a no menos de cuatro jugadores, si bien deberían ser más. Una cosa es la teoría y otra, sin embargo, la práctica. El pasado verano, sin ir más lejos, el mercado de fichajes se cerró con un total de 29 futbolistas anclados en Bilbao. 25 de ellos con ficha del primer equipo y cuatro (Ezkieta, Vivian, Sancet y Guruzeta) con tarjeta del filial. Un exceso de piezas que no resultó del agrado de Garitano, pero con el que tuvo que lidiar el derioztarra después de que el club no fuera capaz de encontrar un destino a Cristian Ganea y Asier Villalibre.

Un año después, el Athletic, que vuelve a encarar el verano con 33 hombres, se encuentra en idéntico escenario. Las dudas, así las cosas, nacen en la portería, donde Iago Herrerín ha mostrado públicamente su intención de abandonar el equipo. En caso de ver cumplido su deseo serán Unai Simón y Jokin Ezkieta quienes compartirán guantes como primer y segundo guardameta, respectivamente. En la defensa se multiplican las incógnitas. Tienen plaza segura Ander Capa, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Unai Núñez, Yuri Berchiche, Iñigo Lekue, Mikel Balenziaga y Óscar de Marcos, los dos últimos con contrato hasta final de temporada, mientras que otros cinco hombres asoman en el alambre.

Ganea, sin la confianza de Garitano, apunta a una rescisión de contrato al expirar también su vínculo con el club en 2021 al igual que sucede con Andoni López, cuya permanencia en el equipo se antoja más que improbable tras no dar el paso al frente que se le demandaba en su última cesión al Elche. El cachorro Areso, por su parte, podría salir cedido en busca de minutos en Segunda ante la feroz competencia con Capa, De Marcos e, incluso, Lekue, un comodín falto de minutos en los últimos tiempos, pero del agrado del entrenador. El mismo camino que Areso podría trazar Vivian con el objetivo de curtirse como central, pues Iñigo Martínez, Yeray y Núñez le cortan el paso y vuelve a escena Peru Nolaskoain tras su cesión al Deportivo. El de Zumaia, que debutó como león en la temporada 2018-19 con Eduardo Berizzo, cuenta con el aval de poder emplearse como central o mediocentro, lo que podría servirle para obtener una ficha por la que también habrá pelea en el centro del campo.

Los promocionados Zarraga y Vencedor, quien todo indica que ocupará el puesto que ha dejado vacante San José después de estrenarse con el primer equipo el pasado curso ante Osasuna en San Mamés, buscarán convencer a Garitano en pretemporada, si bien el prometedor Zarraga, pese a ser el cachorro con más minutos la pasada temporada en el Bilbao Athletic, tendrá complicado hacerse un hueco entre los Dani García, Unai López, Mikel Vesga y Oihan Sancet, león a todos los efectos y con un impacto creciente en la plantilla.

Delantera sin Aduriz



En la zona de arriba también hay exceso de equipaje. En la que será primera campaña post Aduriz y con Raúl García incrustado ya en dicha parcela, Garitano contará en mayor o menor medida con el navarro, Iker Muniain, Iñaki Williams, Iñigo Córdoba, Ibai Gómez, Asier Villalibre y Kenan Kodro, al mismo tiempo que deberá decidir si arrancar o no la temporada con Iñigo Vicente y Jon Morcillo. Con Gaizka Larrazabal y Gorka Guruzeta llamados a buscar sendas cesiones, los dos jóvenes y punzantes atacantes tienen ante sí el reto de cautivar a un técnico que ya hizo hincapié el pasado curso en la falta de talento y gol que padecía la plantilla.

Iñigo Vicente, tras militar a préstamo en el Mirandés y dejar detalles de la clase que atesora con tres goles y ocho asistencias en 32 partidos, y Morcillo, que estrenará contrato con el primer equipo tras ser el máximo goleador del Bilbao Athletic con diez dianas, complementan ambas demandas, pero está por ver si Garitano da vuelo a alguno de los dos tras una pretemporada en la que repite deberes.

LOS 33 DE GARITANO

FIJOS

Unai Simón

Jokin Ezkieta

Ander Capa

Óscar de Marcos

Iñigo Lekue

Yeray Álvarez

Unai Núñez

Iñigo Martínez

Yuri Berchiche

Mikel Balenziaga

Dani García

Unai López

Mikel Vesga

Oihan Sancet

Iker Muniain

Iñigo Córdoba

Ibai Gómez

Iñaki Williams

Raúl García

Asier Villalibre

Kenan Kodro

EN DUDA

Peru Nolaskoain

Dani Vivian

Unai Vencedor

Iñigo Vicente

Jon Morcillo

SALIDAS PROBABLES

Iago Herrerín

Cristian Ganea

Andoni López

Jesús Areso

Oier Zarraga

Gaizka Larrazabal

Gorka Guruzeta