Aduriz: "La cadera me pedía que la hiciese caso"

"Tenía la cadera con demasiados kilómetros y me estaba pidiendo a gritos que la hiciese caso", expresó Aritz Aduriz para los micrófonos de Movistar. El ya exdelantero, tras unos días para reposar la ideas después de anunciar su retirada del fútbol y tras haber pasado por el quirófano, no se arrepiente de la decisión de colgar las botas. "No me precipité", subrayó. Lo cual no quiere decir que no sentirá "un poco de envidia" cuando vea a sus compañeros reanudar la competición el próximo domingo.

El donostiarra de 39 años explicó que la jubilación no le ha llegado por sorpresa, puesto que venía arrastrando los problemas desde tiempo atrás, por lo que ya lo había estado asimilando. No obstante, después de tantos años ejerciendo la profesión, encara un "proceso que hay que superar". Un duelo. Pasar página. Aunque admite que ya percibe el "descanso mental increíble" de "no tener que entrenar cada día y tener que competir, porque ya no podía".

En cuanto a su proceso de recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado 30 de mayo para colocar una prótesis, el exdelantero dijo estar "muy bien, en casa, tranquilo". "La cadera está respondiendo muy bien y lo que hay que hacer ahora es ir poco a poco, sin precipitarse", explicó.

Aduriz reconoció que se siente "un poco sobrepasado" por la "ola de cariño" tras anunciar su retirada. "No esperaba esa ola de cariño y sé que no voy a poder agradecer todo el cariño que he recibido, que ha sido inmenso. Todavía no he contestado todos mensajes que he recibido", confesó.

Asimismo, Aduriz recordó su brillante último gol, el que anotó frente al Barcelona para dar el triunfo al Athletic en San Mamés en el último suspiro y con una belleza estética desbordante. "Es el gol buscado cuando eres pequeñito y que nunca sale", declaró, reconociendo que "si hubiese sido un poco más cerca de la retirada, mejor".





El guipuzcoano también habló sobre los estadios en los que ha jugado y cuáles de ellos, además de San Mamés, son los que más huella le han dejado. "Tenemos muy buenos estadios en LaLiga", manifestó, para citar "Mestalla, el Bernabéu, el Camp Nou" o aquellos en los que protagonizó "finales de Copa". "Impresionan mucho", añadió. De fuera de La Liga, destacó "Old Trafford" cuando lo visitó "con el Valencia".