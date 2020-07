Las notas: Unai López y nada más

TERCERA derrota consecutiva en San Mamés y debacle del colectivo en el peor momento posible al ceder ante el antepenúltimo clasificado en una cita clave. La expulsión de Unai Simón condicionó el desarrollo de un choque en el que de nada sirvió la frescura de mente y piernas que exhibió Unai López. Agur a Europa.

- Unai Simón. Salvador muchas veces durante el curso, demostró que también es humano al medir mal en una salida, derribar a Bryan Gil y dejar al equipo con diez jugadores en el minuto 22.

1De Marcos. Volvió a ser titular tras su notable actuación ante el Levante y trató de percutir por la derecha mientras le duraron las piernas, pero no fue demasiado tiempo.

0UNAI NÚÑEZ. Superado por Guerrero en la acción del 0-1, tuvo el empate en dos ocasiones y no acertó. Cabeceó bien en la primera oportunidad y Cuéllar envió a córner, pero perdonó estrepitosamente en la segunda.

1YERAY ÁLVAREZ. Completó su recuperación exprés para suplir al sancionado Iñigo Martínez y se fajó de principio a fin con más aciertos que errores, aunque no pudo evitar que el Leganés marcara por partida doble.

1YURI BERCHICHE. Regresó al once inicial tras superar sus problemas físicos y completó una aseada primera mitad con buenas incorporaciones al ataque, pero se diluyó tras el descanso.

1MIKEL VESGA. Garitano le dio continuidad en el centro del campo dejando a Dani García en el banquillo y el gasteiztarra pasó sin pena ni gloria por el partido. Se le debe exigir más en sus apariciones.

0iñaki williams. No se ha encontrado a sí mismo tras la reanudación de la competición. No ha marcado ningún gol y no ha sacado tajada de su velocidad en ningún encuentro.

-oihan sancet. Si 45 minutos aguantó sobre el césped en el anterior partido en San Mamés, solo 23 estuvo anoche por la expulsión de Simón en una acción que nació tras una pérdida suya.

1iker muniain. De más a menos. Se mostró más con el balón que en jornadas anteriores, pero fue desapareciendo paulatinamente.

1raúl garcía. No tuvo su noche, pero no se le puede pedir que ejerza como salvador partido tras partido a base de goles. Sin su aportación tras el parón de liga, Europa habría sido una utopía mucho antes.

1iago herrerín. No jugaba desde su expulsión en Tenerife en Copa en enero y anoche compareció por la roja a Simón ante el Leganés, su exequipo. Sin culpa en los dos goles.

-ander capa. Intentó aportar profundidad por su banda, pero las fuerzas del colectivo, escasas, no le acompañaron.

-asier villalibre. Sustituyó a Williams en el minuto 69 y buscó portería solo dos minutos después, pero no fue capaz de lograr nada.

-dani garcía. Salió al campo con el marcador en contra para aportar frescura al centro del campo cuando las circunstancias demandaban otra cosa.

-kenan kodro. Recurso a la desesperada en busca del empate, pero invisible una vez más.