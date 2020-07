Garitano se queja de los árbitros: "Ha habido jugadas muy claras que podían haber cambiado el partido"

"Ha habido un par de jugadas dudosas. Una en su segundo gol y luego en el área del Sevilla. Han sido muy claras y podían haber cambiado el partido". Tajante, Gaizka Garitano no se ha mordido la lengua esta vez y ha mostrado su malestar por las decisiones arbitrales de Medié Jiménez. El técnico del Athletic, que no quiso entrar a valorar la polémica actuación del colegiado en el duelo contra el Madrid, hoy sí lo ha hecho: "El resultado podía haber sido muy distinto. En el segundo le hacen una falta muy muy clara a Capa y de ahí viene el segundo gol, porque Capa rompe el fuera de juego y no puede estar con el que hace el segundo gol. Es una falta muy clara y luego hay un penalti en su área". Así se ha expresado en euskera el derioztarra, mientras que en castellano ha agregado que "cuando hay tres jugadas polémicas que son goles, marca mucho el partido", en relación al piscinazo de Munir que ha permitido el tanto del empate del Sevilla.

En lo puramente deportivo, Garitano ha admitido que su equipo ha competido "bien" ante "un gran equipo". "Ellos han apretado en la segunda parte, pero estábamos bien organizados. Y también hemos tenido ocasiones. Pero tal y como estaba el partido, los detalles marcan". El entrenador rojiblanco ha lamentado que sus pupilos apenas hayan tenido capacidad de reacción tras el segundo gol de los hispalenses. "Cuando han hecho el segundo no hemos podido. Hemos apretado, pero nos ha costado al final. El resultado podía haber sido otro distinto, hemos tenido ocasiones para hacer más goles y como he dicho, el partido está muy marcado por dos jugadas muy claras", ha incidido.





LUCHA POR EUROPA

Por último, cuestionado acerca de las aspiraciones europeas de su equipo, que quedan muy condicionadas por lo que haga la Real Sociedad, ha asegurado que "cuando no ganas, Europa está más lejos". Eso sí, ha prometido batalla hasta el final: "Vamos a pelear. Como veis, el equipo lo da todo y vamos a seguir hasta el final".





