Una desfondada continental

Europa se pone cuesta arriba para el Athletic, por mérito propio. La primera de las cuatro finales que encaraban los rojiblancos en los próximos diez días, y puede que la más complicada sobre el papel, acabó en fiasco. Y eso que los leones se las prometieron felices tras el gol de Capa en el primer acto, cuando el Sevilla era el amo y señor del juego. A base de entrega, marca de la casa, los pupilos de Gaizka Garitano no le perdieron la cara al partido hasta que el equipo visitante le puso una marcha más y afloraron las carencias locales. Fundidos y sin recursos.





, sentando a Unai López en el banquillo. La apuesta fue el músculo antes que la creación. Y en los primeros compases del encuentro, la fórmula no carburó. Al Athletic no le duraba la posesión y los hispalenses jugaban en terreno contrario sin muchos apuros. La movilidad de Ocampos, Jordán y Banega en la medular y con las subidas por el carril derecho de Jesús Navas, empezaron a poner en apuros a los leones, que pasado el ecuador del primer acto aún no habían probado a Bono. Para colmo, en el minuto 24,, con mucho tute en sus piernas desde el retorno del fútbol, sufrió un pinchazo muscular con el que. Con nueve días por delante y tres partidos de por medio, la baja del lateral de Zarautz es segura.Entro en su lugar, que tendrá la oportunidad de reivindicarse. Pero como el fútbol es imprevisible y muchas veces no hace justicia, algo que agradecieron anoche los seguidores del Athletic, parece que la lesión de Yuri impulsó a sus compañeros. Después de que Vesga probara desde lejos hasta en dos ocasiones, un disparo del gasteiztarra desviado por la defensa sevillana cayó en las botas de Capa, que a la primera fusiló a Bono desde dentro del área. Ver para creer. Lo mismo pensó Lopetegui desde la zona técnica al reclamar a sus jugadores que probaran a Unai Simón, bastante cómodo hasta ese momento. La efectividad de los leones pudo ser de matrícula, ya que. El castigo hubiese sido excesivo para el Sevilla, todo hay que decirlo., elegido por Garitano para reemplazar al sancionado Raúl García, estuvoy tras el paso por los vestuarios dejó su lugar en el campo a. El de Laguardia se pegó a la banda derecha y Munian se colocó en la media punta. Y como de la noche al día,. Con otro criterio a la hora de manejar el juego.El Sevilla ya no estaba cómodo.a las primeras de cambio, pero Bono blocó el esférico. Todo lo contrario que Unai Simón, que dejó a los pies de Reguilón un balón que no supo despejar tras un disparo de Suso. Por suerte, el lateral visitante no estuvo fino en la finalización. Luego lo arregló el portero de Murgia al sacar una mano milagrosa ante Ocampos.El Sevilla, instalado en la zona Champions pero que siente el aliento en el cogote del Villarreal, fue a la desesperada por el empate. Un asedio en toda regla que los rojiblancos aguantaron hasta que. Poco después,tras rematar solo desde el área pequeña. Un error defensivo que hizo mella en la moral de los bilbainos, conscientes, tal vez, de que los visitantes estaban siendo muy superiores.Ahora tocaen la visita a Donostia del Granada, otro de los equipos inmersos en la lucha por Europa y que puede superar en la clasificación al Athletic.