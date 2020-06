Garitano: "He visto peligrar el partido"

Lo que parecía una victoria cómoda del Athletic, que ha llegado al descanso con dos goles de ventaja en el marcador, se ha complicado tras la reanudación, en la que los errores del conjunto rojiblanco han permitido al Mallorca soñar por momentos con sacar algún punto de San Mamés. "Sí he visto peligrar el partido con el 2-1", ha reconocido Gaizka Garitano en su comparecencia ante la prensa posterior al encuentro. "En Primera División cuesta mucho cerrar los partidos. No veo a nadie de nuestro nivel que gane fácil. Hemos cogido frescura con los cambios, pero claro que he visto peligrar la victoria", ha insistido.

A pesar de que la victoria frente al conjunto bermellón mete al Athletic de lleno en la pelea por los puestos europeos, el técnico de Derio se ha mostrado una vez más cauto al hablar sobre ello: "Europa está complicado. Ya lo he dicho desde el principio. Pero el equipo sigue trabajando, hemos sacado bastantes puntos y seguimos vivos en la pelea. El equipo está siendo competitivo y estoy seguro que se lo pondremos difícil, aunque no será sencillo porque por delante tenemos a equipos como el Sevilla, el Valencia, el Villarreal o la Real".

Garitano ha reconocido su alegría por los tantos marcados por Oihan Sancet, que se ha estrenado con la zamarra rojiblanca, y Asier Villalibre. "Me alegro por Oihan, que cada vez juega más partidos y hoy se ha estrenado como goleador, y estoy contento también por Villalibre, que siempre que entra tiene ocasiones y hoy ha hecho gol".





BEÑAT Y SAN JOSÉ

Por último, cuestionado acerca de la situación de Beñat Etxebarria y Mikel San José, cuyos contratos expiran el martes y que el club pretende que jueguen gratis hasta el próximo 19 de julio, fecha en la que acaba la liga, ha insistido en que esa es una pregunta "para el club". Hasta la fecha, Aitor Elizegi, presidente del Athletic, ha echado balones fuera cuando se le ha cuestionado al respecto.