Garitano sobre el coronavirus: "La medida es lógica"

Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. El coronavirus ha llegado para alterar la vida de las personas, sus rutinas y muy probablemente para un confinamiento hogareño del que aún no hay noticias concretas pero que ya se baraja como firme alternativa para frenar la propagación del virus covid-19. El deporte no es ajeno a la crisis y, salvo en muy contados casos, las distintas disciplinas han cesado su actividad hasta nueva orden. ¿Dos semanas? ¿Tres? ¿Cuatro?... Nadie es capaz de dar una respuesta.

En lo que respecta al Athletic, la plantilla, el cuerpo técnico y todo su entorno han pasado de la euforia más absoluta de hace solo una semana tras clasificarse a la final de Copa a la incertidumbre sobre la fecha en la que se disputará dicho encuentro, si es que finalmente se juega. El equipo, que ha recibido durante la semana una charla sobre medidas para evitar el contagio, realizó ayer su último entrenamiento y, en principio, no regresará a Lezama hasta el próximo martes. Eso sí, siempre y cuando se lo permitan, ya que la Federación Española pidió ayer que se suspendieran los entrenamientos grupales. Sobre el asunto del coronavirus y las incidencias que está provocando en el día a día del equipo se manifestó ayer Gaizka Garitano en Lezama, unas declaraciones ofrecidas por el club ante la situación de excepción que se está viviendo.

"Estamos ante situación especial. Las cosas cambian y nos dan informaciones nuevas diariamente para saber qué hacer. De momento seguimos con nuestra rutina, entrenando día a día, esperando a lo que nos digan el club y los servicios médicos. En función de lo que nos digan de fuera haremos una cosa u otra", explicó el técnico de Derio.

En este sentido, no ocultó que la incertidumbre sobre cuándo se recobrará la normalidad es "lo más difícil". "Estamos constantemente cambiando la planificación. Teníamos una, pero ahora con los cambios hemos tenido que hacer otra pensando que en tres semanas no vamos a jugar y luego tendremos que seguir compitiendo. Estamos a la espera de seguir recibiendo información, porque tendremos que volver a cambiar la planificación si se retrasa la vuelta. Iremos viendo día a día, aunque con la mente puesta en que los jugadores estén bien para cuando tengan que competir".

Garitano no tuvo reparos en calificar la decisión de aplazar la disputa de al menos las dos próximas jornadas de LaLiga Santander como "lógica". "Es una situación que no hemos vivido nunca y nos tenemos que amoldar a lo que la sociedad nos exige ahora mismo. La salud de la gente es lo más importante".

El obligado parón como consecuencia del coronavirus, eso sí, genera cierta "pena" en el técnico, ya que su equipo venía en buena dinámica "por las últimas victorias" y "el pase a la final", si bien no ocultó que "después de muchísimos partidos jugando miércoles y domingo un pequeño respiro a los jugadores que más minutos tienen les vendrá bien para afrontar ese último tramo de liga con garantías". "Teníamos ganas de seguir, pero no le veo mucho sentido a jugar sin público. Más porque en San Mamés notamos mucho la ayuda. Jugar en San Mamés vacío no nos hace mucha ilusión y vemos lógico que se retrase. No queda otra más que amoldarse.

Por último, cuestionado acerca de la final de Copa frente a la Real Sociedad y su aplazamiento, para la que aún no hay fecha prevista, Garitano aseguró que "el Athletic es de la gente, de los aficionados, de nuestros socios. Igual que la final de Copa. Es inimaginable para nosotros que nuestra gente no esté allí. Esperaremos a lo que nos digan y seguiremos preparándonos para que poco a poco podamos reiniciar nuestra vida en el deporte y la gente en sus trabajos".