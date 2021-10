Las cinco noticias del día que no te puedes perder

La gran noticia de la Asamblea General Ordinaria celebrada San Mamés ha llegado mucho antes de que se conozcan los resultados de las votaciones. Aitor Elizegi, al final de su discurso ante los socios compromisarios, ha anunciado que no se presentará a la reelección. "Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril, tenerlo claro. Pero voy a estar a vuestro lado, donde me corresponda, ahí voy a estar siempre", ha destacado el presidente rojiblanco, que hasta la fecha no había dado pistas sobre si iba a repetir como candidato en las elecciones fijadas para el próximo junio.



Agentes de la Ertzaintza han detenido un hombre de 25 años como presunto autor de una agresión sexual de la que ha sido víctima una mujer a primeras horas de la mañana de este sábado en una zona de ocio de la localidad vizcaina de Erandio.



La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, compuesta por seis personas, dedicada al transporte de droga escondida en camiones cargados de hortalizas desde Murcia a Irlanda, a través del Puerto de Bilbao. Una práctica que, presuntamente, ha realizado durante los dos últimos años a otros países de la UE.



Ayer por la noche la Ertzaintza detuvo en Bilbao a un hombre de 45 años tras agredir con un arma blanca a un compañero de piso. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital con heridas de gravedad.



Sare ha acudido este sábado a Donostia con la intención de realizar una exhibición de músculo para que el Gobierno español lleve hasta el final el recorrido que ha iniciado en las cárceles con los presos de ETA, desactive las medidas de excepción y les dispense el mismo trato que al resto de personas privadas de libertad. Tras el acercamiento de decenas de presos durante el mandato de Pedro Sánchez una vez desaparecida la organización, Sare ha movilizado a miles de personas y, al margen del habitual respaldo de EH Bildu, el PNV y Elkarrekin Podemos, contó con el apoyo de los líderes del procés, de ERC y Junts.