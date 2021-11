Podemos también votará "con una pinza en la nariz" el acuerdo para el TC

Las palabras de Odón Elorza del pasado martes en las que afirmaba que hoy votará al magistrado Enrique Arnaldo para el Constitucional con la nariz tapada han encontrado respaldo, pero no en las filas de su partido sino en las de Unidas Podemos, que también se posicionará a favor del juez propuesto por el PP, pero lo hará tragándose el sapo. Así, el diputado morado Jaume Asens emuló ayer miércoles a Elorza y aseguró que él también respaldará a Arnaldo "con una pinza en la nariz" ya que a su juicio no cumple las condiciones de ejemplaridad para ejercer su función en el TC.

De esta manera, y ante la votación final para la renovación del Constitucional que tendrá lugar hoy jueves en el Congreso con sufragio secreto, Asens salió en defensa de Elorza –que ha sido apartado como portavoz socialista en el debate parlamentario– y recordó que Enrique Arnaldo tiene una trayectoria "plagada de casos de corrupción y mala praxis". En una entrevista en la Ser, el dirigente de En Comú Podem aseguró que Arnaldo tiene vínculos con el PP "más intensos" incluso que los de Concepción Espejel, la otra candidata propuesta por los de Pablo Casado para el TC.

En este sentido, Asens alegó que votarán a favor del pacto porque hacerlo en contra tendría consecuencia democráticas "desastrosas" al mantenerse el statu quo actual de "corrupción" de los órganos constitucionales que a su juicio está "imponiendo" el PP.

En la misma línea, el diputado morado indicó que esta no es la opción deseada pero sí "la menos mala" para poder renovar los órganos caducados, y supone el primer paso para llegar a la mayoría progresista que "se tiene que imponer". Además, lo considera una paso para "desatascar" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva tres años "secuestrado por el PP".

reproches en erc y más país



La postura de los socialistas y morados de respaldar a Arnaldo a pesar de su disconformidad con su candidatura al TC motivó ayer los reproches de algunas formaciones que conforman la mayoría de la investidura. Así, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tachó de cobarde la posición del PSOE y de Unidas Podemos, mientras que su homólogo de Más País, Iñigo Errejón, admitió no entender "los votos que avergüenzan".

Ambos diputados se manifestaron en estos términos al ser preguntados sobre las presuntas irregularidades que se están conociendo sobre Arnaldo, a horas de que el pleno de la Cámara Baja vote su candidatura y la del resto de aspirantes al Constitucional, la de los seis consejeros al Tribunal de Cuentas y la del Defensor del Pueblo. Según Rufián, Odón Elorza ha demostrado ser un "valiente" al alzar la voz contra la elección del magistrado propuesto por el PP, en contraposición con la actitud "cobarde" de los socialistas.

En la misma línea, Errejón dijo no entender la posición del PSOE y de Unidas Podemos, que ya han garantizado que respetarán el acuerdo con el PP para la renovación de los órganos constitucionales. "No entendemos los votos que avergüenzan", subrayó el líder de Más País, formación que no participará en la votación de hoy, al igual que otros partidos como el PNV, en protesta por la forma de llevar a cabo el proceso de reforma de estos organismos.

Por último, en el PSOE salieron a justificar su posición. De esta forma, el portavoz de la Ejecutiva socialista, Felipe Sicilia, sostuvo que votarán por responsabilidad al candidato del PP al Tribunal, mientras que la ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó que lo importante es el acuerdo alcanzado.

llega a estrasburgo

La no renovación del CGPJ, al TEDH

"Inacción" política. Seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria han llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la "inacción" del Congreso de los Diputados y del Senado a la hora de nombrar un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objetivo de conseguir un "pronunciamiento" de Estrasburgo sobre la situación de bloqueo. Los magistrados sostienen que están legitimados para interponer esta demanda ante el TEDH en tanto que ellos mismos fueron avalados por la asociación en 2018 como candidatos para formar parte del CGPJ, considerando que son "víctimas directas de la infracción de su derecho a acceder a cargo público".