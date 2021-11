Odón Elorza admite que le apartan por sus críticas a la renovación del Tribunal Constitucional

El diputado guipuzcoano del PSOE, Odón Elorza, considera que ha sido apartado como portavoz de los socialistas en el pleno de mañana jueves en el que se ratificará la designación de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional, después de habérsele trasladado que en su intervención en la comisión de nombramientos fue "demasiado crítico" con la idoneidad de este jurista propuesto por el PP, por sus vínculos con FAES y el "nivel de exposición de sus posiciones políticas", más que por sus negocios relacionados a administraciones gobernadas por los populares.

"La verdad es que no intervengo en el pleno siendo portavoz del área constitucional", reveló en una entrevista concedida a Ser, al ser preguntado sobre si ha sido apartado para no intervenir en la sesión plenaria.

Asimismo, el exalcalde de Donostia cree que hay bastantes parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos que creen que Arnaldo "no reúne las condiciones" para entrar en el TC. "Muchos votaremos con una pinza en la nariz", reconoció respecto a la votación de mañana.

Respecto a su propia posición en esta polémica, Odón Elorza admitió que le han trasladado desde su partido que fue "demasiado crítico" durante su intervención en la comisión de nombramientos con la idoneidad de Arnaldo. En cualquier caso, Elorza se reafirma en sus palabras contra el jurista: "No reúne las condiciones de ejemplaridad".

En esa línea, el diputado socialista recordó que Enrique Arnaldo ha estado "muy vinculado a FAES y ha estado escribiendo hasta hace nada 331 artículos" en los que ha mostrado "posiciones políticas muy claras, algunas de ellas muy críticas con la izquierda y con el Gobierno". Por tanto, "su independencia a la hora de garantizar que sea un magistrado imparcial en el Tribunal Constitucional está bajo sospecha, está muy en duda".

"Más allá de los temas de compatibilidad de sus trabajos de letrado, su despacho particular y otras cuestiones, yo hice ver que su nivel de independencia, por sus vínculos con FAES y su nivel de exposición de sus posiciones políticas, le inhabilitan para ser un candidato ejemplar y digno como magistrado del TC", argumentó.

En todo caso, Odón Elorza reconoció que el Gobierno español ha conseguido un acuerdo para acabar con "el bloqueo antidemocrático" del líder del PP, Pablo Casado, a la renovación de los órganos constitucionales. "Había que desbloquearlo y el Gobierno ha conseguido un acuerdo muy importante, pero el precio a pagar es la designación de Arnaldo, que no tiene la dignidad suficiente para ocupar ese puesto; y son nueve años los que estará en el TC".

En su opinión, "hay que poner sobre la balanza si este es un precio que se pueda asumir o hay que seguir con una situación de bloqueo durante más tiempo". "No es un tema fácil de analizar y resolver", confesó.

Elorza considera que "es difícil asumir a este candidato para tratar de dignificar al TC, darle un valor de ejemplaridad y hacer las cosas de un modo diferente" al habitual. "Pero comprendo que el Gobierno de coalición ha tenido que ceder en este caso para seguir adelante con el acuerdo. En política las cosas no son fáciles, no es todo blanco o negro, y hay que hacer concesiones o un trágala en este caso. El PP no ha tenido la dignidad de presentar un candidato diferente a la vista del rechazo que ha suscitado el señor Arnaldo", lamentó el diputado vasco.

pide una reflexión



De cualquier forma, pidió reflexionar sobre si "merece la pena" por ello "dar al traste con un acuerdo político con el PP que ha estado dos o tres años bloqueando todo".