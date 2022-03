Manolo García editará en abril el doble disco que presentará en Bilbao

El cantante Manolo García ha confirmado que su doble nuevo lanzamiento, que incluirá los discos Mi vida en Marte y Desatinos desplumados (Sony Music), se publicará a finales de abril y posteriormente se presentará en una gira que pasará por Bilbao a finales de año, el 10 de diciembre en el Bilbao Arena de Miribilla. Entradas a la venta en Ticketmaster.es.

García, quien se diera a conocer al frente de El Último de la Fila tras pasar por Los Rápidos y Los Burros, ha agotado ya la edición especial pre–venta –incluirá un formato diferente– de su ya inminente nuevo doble álbum, el octavo en solitario de su carrera, que incluirá los discos Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, aunque sí se puede encargar todavía la pre–venta de las ediciones individuales de ambos trabajos, que saldrán al mercado el próximo 29 de abril.

Videoclip de 'Un poco de amor'

El autor de Nunca el tiempo es perdido y Pájaros de barrio empezó a crear estas canciones nuevas "en mitad de la gira de 2019" tras comprobar que "me apetecía volver a componer" tras los conciertos. "Al volver de los recitales que realizaba cada semana, en los días libres, en mi pequeño estudio, empecé a dibujar ideas vagas que supe que fructificarían en canciones", explica el músico. Terminada la gira, volvió a escuchar esas ideas y realizó la correspondiente "criba", que coincidió con el confinamiento y la pandemia.

"En esos meses de incertidumbres y vida bastante solitaria me metí lleno en las ideas y empecé rehacer textos, revisar partes de lo ya grabado y, en algún caso, aceptar la totalidad de algunas maquetas", prosigue García, que pasó luego al estudio, llegando a grabar con músicos de Estados Unidos "on line", estando él en Pozuelo de Alarcón. "El resultado me gustó, pero no la experiencia física", reconoce el catalán.

DOS POR UNO

Se da la circunstancia de que el catalán de origen andaluz tenía previsto editar un único disco, pero acabó completando otro álbum completo cuando volvió al estudio para grabar "un bonus track o una versión acústica". García, que destaca el papel de "su voz y la guitarra española" en estas últimas canciones grabadas a finales de 2021, ha publicado ya dos adelantos de su próximo lanzamiento: una canción que mezcla de pop, sonidos étnicos y rumba flamenca titulada Laberinto de sueños (en las Geometrías del Rayo) y el medio tiempo pop–rock Un poco de amor.

Videoclip de 'Laberinto de sueños (en las Geometrías del Rayo)'