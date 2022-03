Shawn James se suma al ciclo 'Warming Up' del BBK Bilbao Music Legends

Tras el arranque con Maite Larburu de Warming Up, un ciclo que sirve de preludio al festival BBK Bilbao Music Legends, que se celebrará en junio en el Bilbao Arena, el músico estadounidense Shawn James, alimentado por las raíces del folk, country y blues, se suma a su cartel con una actuación en la sala Azkena, el 5 de mayo, en el que presentará su último disco, A place in the unkown (Parts + Labor Records).



James es la tercera propuesta de Warming Up, ciclo que precederá al festival BBK Music Legends y que está ofertando conciertos de aforo reducido en diferentes escenarios de Bilbao. Tras el inicial de Maite Larburu, se confirmó la actuación del grupo de rock–blues The Steepwater Band, el 26 de mayo en el Kafe Antzoki, y ahora llega el tercero con este cantautor, cantante y guitarrista nacido en Chicago, en 1986, que actuará el 5 de mayo en la sala Azkena, acompañado de Gravedancer.





La canción es 'Not alone'



INVITACIONES

James, que ha alternado su carrera en solitario con la compartida junto a su grupo,, es un autor que toma como referencia a músicos de culto como Tom Waits y mezcla en su repertorio bastardo y tenebroso rock eléctrico, aires folk y un fuerte sentimiento de la música negra, del soul pero especialmente del blues, con influencias como"No eran músicos pretenciosos en lo que hacían, no se ponían en un pedestal", explica el estadounidense. "Quiero que mi música sea respetada, pero aún así me sentaré en el bar a tomar una cerveza contigo. Mi objetivo es hacer música que resista el paso del tiempo", apostilla.Al igual que en los casos de The Steepwater Band y Maite Larburu, quienes ya hayan comprado entradas para el BBK Bilbao Music Legends, o lo hagan próximamente, tendrán la oportunidad de conseguir una de lasEl bono para los días del festival está a la venta al precio de 90 euros más gastos aunque costará 80 hasta el sábado. Las entradas de día cuesta 55 más gastos.. Sus cabezas de cartel serán Status Quo y Alan Parson Live, respectivamente. Además, actuarán también leyendas de la música popular como Paul Carrack, Hawkwind y Girlschool, además de Shirley Davis, Walter Trout, Maika Makovski, Anari y Mikel Renteria y The Walk on Project Band.