The Godfathers, cruzados del auténtico rock'n'roll

SANTANA 27 volverá a acoger mañana sábado un concierto de The Godfathers, auténticos cruzados y padrinos del rock'n'roll parido en Gran Bretaña en las casi cuatro últimas décadas. Junto a los autores de clásicos como Birth, school, work, death y Cause I said so, se subirán al escenario bilbaino Sex Museum, The Peawees y Los Chicos, en el marco del II Blow Up Fest. Las entradas cuestan 20 euros anticipadas, 24 en taquilla.

El "pequeño festival" Blow Up Fest regresa a Santana 27 en su segunda edición tras el parón del año pasado debido a la pandemia. Y lo hace con un cabeza de cartel de solvencia probada en Euskadi, especialmente en los escenarios, en las tres últimas décadas. Es The Godfathers, elegante y rockista banda británica que es ya historia viva del rock británico.

El grupo sigue liderado por Peter Coyne (voz y guitarra), a quien acompañan en esta gira Jon Priestley (bajo), Billy Duncanson (batería) y los guitarristas Wayne Vermaak y Richie Simpson. La banda llenó los 80 de buen rock y power pop en discos como Hit by hit, Birth, school, work, death y More songs about love & hate. "Todos queríamos formar parte de una banda y tenía que ser un grupo grande y con éxito, que estuviera en lo más alto. No había algo así en aquel momento. Nosotros, como público, solo podíamos ver actuaciones de música basada en sonidos sintéticos y electrónicos", explicó el grupo a DEIA en una visita anterior.

Las influencias de The Godfathers, de Sex Pistols a The Stranglers, Johnny Thunders, Abba, The Beatles, Small Faces, The Sweet, The Kinks, The Who, Led Zeppelin o Elvis Presley, siguen vivas hoy en día en clásicos como Birth, school, work, death, If I only had the time, I want everything y Cause I said so. Con ellos estarán los también veteranos Sex Museum, los italianos The Peawees (sustituyen a King Salami and the Cumberland 3) y Los Chicos.

o'FUNKILLO

O'Funkillo actuará en la sala Azkena. Foto: DEIA

Además, el veterano grupo andaluz O'Funkillo sigue de gira tras su reunificación, para presentar su último disco, O'funki'illoterapia (Spyro Music), que incluye un repertorio que ellos denominan como "funky andalú embrutessío". Hoy viernes actuarán en Bilbao, en la sala Azkena, a las 21.30 horas, con entradas a 15 euros. Además de sus éxitos, cantarán su reciente single, Me cago en mis muertos.