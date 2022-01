Los seis tipos de vaqueros más vendidos

Denominado como pantalón de mezclilla, tejano o con el anglicismo jeans, es un tipo de prenda confeccionada generalmente en algodón. Patentado en 1873 por Jacob Davis y Levi Strauss & Co. no se popularizó hasta 1950. Desde entonces su uso se ha extendido hasta formar parte de todos los armarios del mundo.

Sin lavar, lavados a la piedra, desteñidos, grises, negros, lisos o estampados, elásticos o clásicos, de cintura baja o alta, en el comercio textil existen infinitas posibilidades a la hora de escoger esta prenda. Se pueden encontrar muchos tipos de vaqueros y no siempre es fácil distinguirlos, pero cada uno posee unas características particulares y diferenciadoras, explicadas a continuación:



Skinny y super skinny

'Jeans High Rise Super Skinny' 71€ Calvin Klein.

Los pitillos son los jeans muy ajustados al cuerpo, logrando un efecto segunda piel como en el caso de las mallas. En este tipo de pantalones existen dos categorías: con lycra y sin ella y el ajuste varía según la elasticidad de la tela. ¿Sus características? Tiro bajo y ajuste máximo tanto por la parte superior como la inferior. Los vaqueros super skinny tienen las mismas características que los skinny, pero son aún más ajustados. Están pensados para todo tipo de siluetas, ya sean de estatura alta o baja, pero las personas delgadas suelen vestirlos de forma más habitual, ya que marca todas las curvas. Estas prendas combinan bien con sudaderas y camisetas y su uso es preferible en invierno, ya que en la época estival pueden resultar muy calurosos.



Slim

'New Brooke Slim Fit Mid Waist Jeans' 45€ Pepe Jeans.

A medio camino entre los skinny y los regular, estos pantalones se caracterizan por su versatilidad, con tiro medio, la zona de los muslos y espinillas queda ajustada pero de forma confortable, ya que moldean la zona de los muslos y las pantorrillas sin ajustarse completamente a la altura de los tobillos. Con un corte que se ajusta al lado de la pierna, dobladillos cónicos y un aumento regular, son modernos y un básico de armario, perfectos para el uso diario. Desde hace muchos años se han extendido mundialmente por su facilidad para combinar con chaquetas de traje y looks casuales. Los tejanos slim también favorecen a todas las siluetas, incluso a las de tallas más grandes. Destacan las formas del cuerpo y le dan un aspecto esbelto. Son ideales para las mujeres con tallas estándar porque alargan visualmente la figura y sientan bien a hombres con piernas delgadas ya que definen bien la silueta. Son los jeans perfectos para combinar con jerseys, camisetas o camisas ajustadas.



Regular / Straight

'501® Original Jeans' 110€ Levi's.

Ideales para quien no quiere un look ajustado (Skinny) y buscan un estilo más relajado. Un talle amplio en cadera, con tiro medio, rodilla normal y tobillos sueltos. Este pantalón es el más famoso y utilizado, un clásico que no pasa de moda. Caracterizado por una pernera recta, desde la pelvis a los tobillos, que resalta el cuerpo sin ajustarse. Los vaqueros rectos tienen la ventaja de favorecer todo tipo de complexión física y de ser muy cómodos, aunque favorecen especialmente a las personas con muslos y pantorrillas anchos.

Flare

'Jeans flare bolsillos' 29,99€ Mango.

Este corte de pantalones es muy parecido al bootcut. ¿La diferencia principal? El vaquero flare empieza a ensancharse desde debajo del trasero y el bajo es más amplio. En muchos aspectos los jeans flare recuerdan a los famosos pantalones de pata de elefante de los años 70. Favorecen a casi todas las siluetas, pero quedan particularmente bien a las mujeres altas. Además, son perfectos para disimular curvas o reducir ópticamente el tamaño del muslo, siempre y cuando los llevemos con zapatos de tacón clásicos o cuñas, para evitar acortar la figura.



Tapered

'Jean de corte cónico ceñido 512™ - Azul' 99€ Levi's.

Traducido como corte cónico, es una mezcla entre baggy pant y pitillo. Estos vaqueros son algo holgados en la cintura y muslos, y se van estrechando ligeramente desde la rodilla hasta los tobillos. Adecuados para ir con zapatillas de deporte, náuticas, sudaderas o ropa informal, los tapered jeans sientan bien a los hombres que tienen cintura y muslos más anchos, ya que en estas zonas no son tan ajustados. En el caso de las mujeres, estos favorecen a las que miden en torno a 1,60 m por su cintura alta y la silueta recta.



Boyfriend

'Fayza 09A04 - Vaqueros Boyfriend Azul claro' 136€ Diesel.

Estos jeans son de los más populares desde hace algunos años. Los vaqueros boyfriend son holgados a la altura de las caderas y en el resto de la pierna, de talle alto y doblados en el tobillo. Son muy cómodos y dan un aire casual a cualquier look. Además, resaltan el trasero si no elegimos un modelo demasiado ancho. Se llevan especialmente durante el verano o la primavera y existen otras variantes, como el girlfriend y el mom, que son un poco más ajustados.

Además de los cortes anteriores existen otras variantes como los modelos Carrot, Cropped, Bootcut, Paperbag, Culotte, Jegging, Jogger y muchos más.

Para no convertir en eterna la búsqueda de los vaqueros perfectos, debemos tener en cuenta estos y otros aspectos como el color, las tendencias o la sostenibilidad. De esta forma lograremos encontrar los jeans ideales que no nos queremos quitar, sintiendo que hemos dado con el corte de jeans que más nos favorece.