Diez trucos de moda para estilizar la figura masculina

Los hay delgados, más redondeados, atléticos, musculosos... La realidad es que hay tantos cuerpos masculinos distintos como hombres habitan el planeta. Y la verdad es que para cada uno el suyo debe ser el mejor.

Pero, si eres de los que no se sienten cómodos con él y no tienes mucho tiempo de ir al gimnasio, a correr o a andar en bici, no tires la toalla, ya que existen diferentes trucos que te pueden ayudar a lucir una figura más estilizada.

Si eres uno de esos hombres que da importancia a su imagen y quieres destacar unas partes de tu cuerpo y ocultar otras, te ofrecemos diez consejos a la hora de elegir la ropa que te haga parecer más delgado.

1- Jugar con distintos volúmenes. Si te apetece llevar unos pantalones ajustados, la parte superior deberá ser más voluminosa, ya sea una americana, si tu forma de vestir es más formal, o un jersey amplio, si prefires optar por un vestuario más sport. Los jeans de estilo 'slim fit' son una muy buena opción. Si optas para el torso por una prenda amplia, disimularás la barriga. Si te decantas por una prenda no demasiado larga para la parte de arriba, conseguirás un efecto visual que aportará a tus piernas unos centímetros de más.

2- Usar siempre cinturón. El cinturón debe ser un poco ancho y hay que llevarlo marcando la cintura. Este complemento hará un efecto óptico de separar el torso de la parte inferior del cuerpo. Además, no utilizar cinturón hará que el pantalón se caiga por debajo de la barriga y que salte por encima el indeseado michelín.

3- Llevar siempre tu talla. Es importante que la ropa encaje en su sitio. Si llevas una talla inferior a la que necesitas, te verás demasiado apretado y las lorzas se harán visibles debajo de la camisa o por encima del pantalón. Si por el contrario te decantas por una talla mayor que la que te corresponde, habrá demasiada tela y tu figura se verá todavía más grande.

4- El corte del pantalón. Los pantalones deben ser de tiro más bien alto, ya que los de cintura baja enseguida dejarán a la vista el michelín.

5- La largura del pantalón. El pantalón debe llegar justo encima del calzado. Un pantalón demasiado largo acortará la figura y hará que las piernas parezcan más gordas. Llevar los calcetines del mismo color que el pantalón también dará a tu figura un efecto de mayor longitud.

Un hombre luce un 'look' informal con americana.Freepik

6- Estilismos monocolor. Si optas por el mismo color para la parte superior e inferior de tu cuerpo, el estilismo dará sensación de verticalidad. Unificará y estilizará tu figura haciendo que parezcas más alto y más delgado.

7- Colores oscuros. Las prendas de tonos oscuros, bien de color negro o azul marino, ayudarán a afinar tu figura. Los tonos claros dan sensación de mayor tamaño. De todas formas, en el equilibrio está la virtud. Un look totalmente negro no siempre resulta elegante y puede hacer que te veas muy apagado. El verde kaki, además de un color favorecedor, también es una buena opción para estilizar la figura.

8- Rayas verticales. Las rayas verticales son el único estampado aconsejado para el hombre que desea estilizar su figura. Las lineas horizontales, los cuadros y los estampados de gran tamaño consiguen precisamente el efecto contrario.

9- Las chaquetas, por debajo de la cadera. Las chaquetas de sport no deben tener elástico en la parte inferior y caerán unos dos o tres centímetros por debajo de la cadera. La largura de las americanas llegará por debajo del trasero.

10- Americana abrochada. El botón de la americana debe quedar entre el ombligo y el esternón. Llevarla atada hará que te quede ajustada en el pecho y en la cintura lo que aportará un menor volumen a la silueta.