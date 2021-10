Graban el derrumbe de una casa de varias plantas en la India

Un enorme bloque de viviendas se ha derrumbado en Shimla (la India) arrasando a su paso, al menos, otra vivienda. El incidente tuvo lugar el pasado jueves y la buena noticia es que no hay que lamentar heridos, ya que los vecinos habían sido desalojados previamente debido a una grietas que se habían identificado en la fachada.



Las impactantes imágenes fueron captadas con las cámaras de los vecinos.





An eight story building collapsed at #Kachighati in #Shimla. No one was injured and no loss of life reported as the administration had vacated the building in advance.@timesofindia pic.twitter.com/ZCUbBtVMQh