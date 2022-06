María de Monte presenta a su novia en el Orgullo de Sevilla: "Soy una persona más de todos los que estamos aquí"

María del Monte se ha convertido este jueves en la protagonista absoluta del Orgullo de Sevilla y ha vivido uno de los momentos más inolvidables de su carrera como encargada del pregón que da inicio a estas celebraciones.



María llegaba al lugar donde iba a pronunciar su discurso, acompañada del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, a bordo de un todoterreno decorado con la bandera arcoíris en el que iba asomada por el techo y no dejaba de saludar a los presentes con su característica sonrisa.





MARÍA DEL MONTE HABLA DE SU SEXUALIDAD Y PRESENTA A SU NOVIA

y son contadas las ocasiones en las que ha hecho alusión a algún tema relacionado con su vida personal, más allá de algunos detalles sobre su familia más cercana, como su madre o sus hermanos.Sin embargo,que le brindaba su papel de pregonera ycon todos los presentes.Durante su discurso,y dejó claro que ella este jueves era una más.Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Qué yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más que siga siendo mía.", decía la intérprete de 'Cántame' sobre el escenario de la Alameda de Hércules, en Sevilla, entre aplausos y vítores del público.", desvelaba la artista ante los sevillanos que se congregaban en el lugar para escuchar sus palabras y comenzar las celebraciones, y explicaba que su única preocupación ha sido siempre "proteger" a su familia., confesaba María.Antes de concluir su intervención,, aunque dejó a su elección si ella quería o no presentarse ante todos y subir al escenario:, finalizaba María del Monte antes de empezar a bailar al ritmo de 'I will survive', de Gloria Gaynor.