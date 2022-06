La mujer de Santi Millán rompe su silencio tras el polémico vídeo 

Si hay alguien que en los últimos días no ha dejado de acaparar titulares en todos los medios, ese es Santi Millán, que tras el controvertido vídeo sexual que salió a la luz la semana pasada, en el que aparece junto a una mujer que no era su esposa, se ha convertido en el protagonista absoluto de la actualidad del corazón.



Sin embargo, las imágenes no solo provocaron un gran escándalo, sino que fueron muchos los internautas que se preocuparon y se preguntaron cómo se sentiría la mujer del presentador en estos delicados momentos.



Rosa Olucha había preferido mantener un discreto silencio desde que se filtrara el polémico vídeo, y solo había aparecido en las redes para ponerle algo de humor al asunto, publicando algunas historias en Instagram en las que hacía gala de su positivismo y quitaba hierro al asunto, pero dado el revuelo que se ha montado en torno al controvertido asunto, y los numerosos mensajes que ha recibido preguntando como se encuentra, la productora ha querido salir al paso y explicar su postura en cuanto al tema.







LA MUJER DE SANTI MILLÁN ROMPE SU SILENCIO

La esposa del conocido actor ha querido aclarar que se encuentra bien y romper una lanza a favor de su marido."Bien., que por cierto, es delito. SU intimidad. SUYA y de nadie más", escribía en su perfil de Instagram, antes de pasar a explicar su postura sobre el asunto."No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie.. Ni él es mío ni yo soy suya.(y ya lo siento),. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal", desvelaba Rosaen la que les va muy bien, y durante el resto de su comunicado sigue defendiendo a Santi Millán de la manera más natural, puesto que dada la relación que mantienen no se siente, en absoluto, traicionada.. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Y me da casi más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita que no se enteraba' o 'qué imbécil que se lo permitía'. Mierda de sociedad católica y patriarcal. Los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como 'escándalos' cuando en realidad tendríais que hablar de 'delitos' o simplemente callar", concluía la productora, dejando más que clara su posición al respecto.n, tal y como él mismo explicó en declaraciones al diario 'ABC'.