Una red de prostitución de lujo intentó captar a Adriana Ugarte

Adriana Ugarte estuvo este martes en La Noche D, el programa nocturno de los martes de La 1, y ahí reveló una experiencia que vivió cuando tenía 19 años y era universitaria. La historia surgió cuando la presentadora del programa, Eva Soriano, preguntó a los invitados (junto a Ugarte estaban otros dos actores, Daniel Guzmán y Rubén Cortada) si alguna vez algún fan o alguna persona les habían "ofrecido algo raro".

La actriz madrileña relató que un día, saliendo de la universidad y esperando al metro, comenzó a hablar con otra chica. "Me pasa mucho que me encanta hablar con gente que no conozco. Nos sentamos en el andén y era muy maja. Empezó a hablar y empecé a hablar con ella. Dije: qué guay, porque normalmente la gente no suele hablar. Entonces llegó el tren, ella se metió en un vagón y yo también y había dos asientos libres juntos".

La otra chica le hizo un gesto para que se sentara junto a ella y, aunque le pareció un poco extraño, lo hizo. "Entonces de repente me preguntó qué edad tenía, y me empezó a sonar todo a interrogatorio, un poco raro. Me dijo: '¿tienes novio?'. Yo le dije que no e intenté preguntarle también cosas a ella para que fuera la cosa más cercana".

Pero lo peor estaba por llegar. Su compañera de vagón le realizó una proposición que le descuadró. "De repente me dijo: 'Hay un chico que conozco, que de verdad es muy majo, y le gustaría mucho cenar una vez a la semana y a lo mejor iros a una casa rural tres días'. Estaba el plan de rodaje muy armado. Yo no sabía lo que me estaba proponiendo. Tenía 19 años y estaba en fermentación, en la Luna. Llegué a casa, se lo conté a mis padres y me dijeron: 'Prostitución, Adriana".

Fue entonces cuando la actriz se puso a investigar y descubrió que realmente era una oferta de prostitución de lujo. "me enteré de que había muchas compañeras universitarias, no conocidas, que se prostituían para adquirir productos de lujo".