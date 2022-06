Isabel Díaz Ayuso desata la polémica en redes con su felicitación a Rafa Nadal 

Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia una vez más. Este domingo, el mallorquín levantaba su 14º título de Roland Garros y el 22º Grand Slam de su carrera, todo un hito en el mundo del tenis.



A Nadal le bastaron tres sets para vencer a Casper Ruud y los mensajes de felicitación no tardaron en llenar las redes sociales e inundar las cuentas del deportista de Manacor.



Sus seguidores, sus amigos y un sinfín de rostros conocidos quisieron enviar unas palabras de felicitación y enhorabuena a Rafa y lo llenaron de elogios, aunque también hubo algún que otro comentario que desató las críticas y avivó la polémica en Twitter, como es el caso del mensaje que escribió en su perfil de la mencionada red social la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





Eres el mejor, @RafaelNadal. ????



En tiempos donde el esfuerzo y el sacrificio están devaluados, tu capacidad de superación ante el dolor, el cansancio y las dificultades nos enorgullece a todos los españoles. pic.twitter.com/TRO9R16fsv — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 5, 2022

LA POLÉMICA FELICITACIÓN DE AYUSO A NADAL

Te apuntas a cualquier cosa qué te dé votos. Puñetera política. — Jose L.Velasco Solis (@jlvsolis) June 5, 2022

No hay que ver dónde has llegado para saber que el esfuerzo y sacrificio se ha devaludado. — Perikopalotes ??? (@Asturlion) June 5, 2022

Muy bien dicho Presidenta!!

Es el mejor!! — Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) June 5, 2022

no quiso quedarse atrás en cuanto a felicitaciones al mallorquín se refiere, y poco después de la victoria en París, la presidenta madrileña, sin embargo,y la polémica no tardó en surgir con opiniones diversas, aunque hasta algunos seguidores de la propia Ayuso resaltaron su poco afortunada elección.", publicaba la presidenta, en referencia a la lesión crónica que padece Nadal y de la que él mismo habló durante la rueda de prensa como una de las razones de su retirada: "No puedo seguir compitiendo con el pie dormido", explicó, antes de dar algunos detalles sobre el tratamiento al que va a someterse para intentar llegar a la temporada de hierba.al seguir compitiendo incluso con la lesión que arrastra,, debido a la forma en la que se expresó sobre la cultura del esfuerzo., o, son algunas de las críticas que recibió tras la publicación de la felicitación al tenista, aunque también recibió algún que otro aplauso, como por ejemplo el de la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre que escribió: "Muy bien dicho, Presidenta!! Es el mejor!!", aun así, la polémica por la elección de sus palabras fue mucho mayor que los halagos recibidos por el mensaje.