Antonio Resines será profesor de un máster

Antonio Resines ha decidido reinventarse y probar suerte en otros ámbitos más allá de la interpretación.



Hace ya un mes y medio que salió del hospital, tras permanecer ingresado durante 50 días, la mayor parte de ellos en la UCI debido a la Covid, y desde entonces está inmerso en su recuperación que ya está dando sus frutos, cabe recordar que como él mismo contó perdió gran parte de su masa muscular al permanecer tanto tiempo en cama.



Ahora, parece que tras la dura experiencia ha decidido que nunca es tarde para probar cosas nuevas y tal como él mismo ha anunciado a través de LinkedIn, se ha hecho socio de un mastershow en el que se combina una obra de teatro y un evento en el que los participantes desarrollan sus habilidades personales.



¿Cuál será el papel del actor en este máster?





ANTONIO RESINES SERÁ PROFESOR

con el que está muy ilusionado.En el citado proyecto, que, se asegura a los alumnos que se les ayudará a ganar más seguridad en sí mismos, perder los miedos, desarrollar la automotivación y crecer tanto en lo personal como en lo profesional.. Ya no puedo decir eso de que YO NO TENGO REDES, porque ahora soy muy de LinkedIn. Sí, LinkedIn, desde que me lió mi socio y, sin embargo, amigo Coté Soler", comienza su texto, el intérprete, queque ha comenzado hace apenas unos meses.y las empresas y profesionales que recurran a ellos aprendan a gestionar bien los momentos de estrés y sepan enfrentarse a situaciones nuevas o inesperadas, entre otras cosas.Ahora,, ya que él, en primera persona, se ha visto obligado a enfrentarse a lo desconocido debido a sus problemas de salud y tras recibir el alta hospitalaria tuvo que ayudarse de un andador para poder caminar en un principio y más tarde de unas muletas.