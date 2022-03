Ibai Llanos sorprende al desvelar el problema de salud que sufre

Como se pasa la vida hablando para sus seguidores, parece que la vida de Ibai Llanos no tiene secretos. Pero el streamer bilbaíno aún tiene cosas que desvelar, y ahora ha explicado a sus seguidores que está casi ciego de un ojo.

La revelación surgió de forma natural, no es que quisiera contarlo porque sí. Fue durante un torneo del videojuego Call of Duty, que reunió este pasado fin de semana a algunos de los streamers más grandes de España, entre ellos AlexBy, Willyrez, TheGrefg, IlloJuan o el propio Ibai Llanos. Competían por equipos, y durante el juego varios compañeros del vizcaíno, y también algunos espectadores, le reprocharon que parecía que no estaba viendo algunos detalles importantes del juego, y que por eso había cometido un fallo importante que podía costarles la victoria.

Fue en ese momento cuando, para sorpresa de todos, Llanos, sin hacer un drama de ello, les explicó que tiene una ceguera parcial del 70% en su ojo izquierdo, y que se dio cuenta hace tiempo. Al principio pensó que era por culpa de pasar tantas horas en la pantalla, pero al acudir al oculista éste le dijo que tenía la vista perfecta.

Y eso le mosqueó mucho, sobre todo por las palabras que le dijo su abuelo. "Si tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio".

Así que se realizó unas pruebas y descubrió que esa ceguera parcial estaba provocada por una infección de herpes que padeció de niño. El médico le avisó entonces de que le podía dejar algún efecto secundario. "Al parecer, el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo", admitió Ibai Llanos.