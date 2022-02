Las confesiones sexuales de Javi Martínez: "Soy un Haaland en la cama"

Javi Martínez ha sorprendido prestándose a hablar de sexo con el youtuber Mostopapi. El futbolista navarro, de 33 años, que milita en el Qatar Sports Club, no se ha cortado al responder a las preguntas más íntimas del streamer, nombrando incluso a excompañeros del Bayern Múnich.

El exjugador de Osasuna y Athletic asegura que suele celebrar los triunfos en partidos con sexo, y que no es necesario llegar a casa para practicarlo. "Algún día no he podido ni llegar a casa, tu novia también está con el corazón a mil. Ganamos y hay que liberar el nerviosismo y la tensión, te vas con el coche por el monte Artxanda, te metes en doble fila o en un bosque, que los hay muy jugosos... En casa hay que esperar hasta la hora de dormir".

No llegaría hasta el bosque si el gol fuera con el Athletic a la Real Sociedad en el último minuto y en Bilbao. "Ahí se hace en San Mamés del tirón", afirma contundente.

Mostopapi le ha preguntado también por cómo se define en la cama, a lo que Martínez se ha comparado consigo mismo. "Me comparo con mi yo futbolista: soy un futbolista que lo da todo siempre, hasta que pite el árbitro a tope siempre. Da igual que haga lluvia, frío, calor, esté sangrando€".

Le tocaba ponerse una nota en la cama, y el navarro se ha adjudicado notables y sobresalientes. "Físicamente, un 10; técnicamente, un 6,5 o un 7; y finalización, un 10, porque tengo mucho gol. Soy Erling Haaland", afirmaba riéndose.

La técnica de Puyol



Además, ha explicado qué técnica utiliza para tener sexo, que ha relacionado con un exjugador del Barcelona. "Uso la técnica de Puyol, la de estar muy encima del rival, te vas acercando poco a poco a ver cómo reacciona la chica. Igual tienes suerte y eso que has ganado. Si está así dormida y se gira, nada, pero si se acerca un poquito ya vas con todo, como el Tiburón Puyol".

Por último, Mostopapi le ha cuestionado sobre los jugadores más dotados con los que ha compartido vestuario. En lugar de tirar de discreción, el de Ayegui se ha mojado. "El pene de Renato Sánches deberían exponerlo en algún sitio, era una locura. Ahora no sé si tiene novia o no, pero la pobre chica no sé qué pensará de la vida, si todavía tiene vida... No es que los vaya mirando por el vestuario, pero en el Bayern tenía muchos compañeros de color y era una locura".