El duro momento de Rosa López: sobrevive gracias a las aportaciones de sus fans

Hace 20 años Rosa López se proclamó ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, programa que arrasó en audiencia y se convirtió en fenómeno social, y poco después acudió a Eurovisión con Europe's living a celebration, canción con la que quedó séptima (y con Bisbal, Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno a los coros).

Desde entonces no ha dejado de trabajar en lo suyo, la música, y en diferentes programas de televisión como Tu cara me suena, protagonizó su propio reality (pero en una cadena tan minoritaria como TEN) y hace poco más de un mes sorprendió despidiendo el año en Trece copresentando las campanadas.

Pero su carrera nunca ha terminado de despegar para el potencial que tenía y la expectación que causó. De hecho, desde 2012 la granadina sólo ha publicado un disco, y ahora tiene que conformarse con editar de vez en cuando alguna canción suelta, a la espera de poder sacar un disco completo en 2022. Si a todo ello se le suma la pandemia, se entiende que la que en su día fue conocida como Rosa de España no esté viviendo su mejor momento.



Adiós a los lujos

Ya hace unos meses admitió que su nivel de vida había pasado a ser mucho más modesto. Sus dificultades económicas le llevaron a vender su casa, su chalet de Granada y su BMW para pasar a vivir en un pequeño piso del que sigue pagando la hipoteca. Ahora, en una entrevista concedida al portal Fórmula TV, ha explicado cómo sus dificultades son aún mayores. La pandemia ha reducido los conciertos y sus vías de ingresos son mínimas.

A la espera de concursar en un programa de televisión que todavía no se ha anunciado, Rosa López sobrevive económicamente con la ayuda de sus fans. "Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y aunque tuviera trabajo eso es una gran ayuda. A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas todos", asegura la cantante que, echando la vista atrás, lamenta que en la Academia de OT nadie le hubiera enseñado los otros aspectos de una carrera musical. "En los próximos Operación Triunfo deberían enseñar qué es una factura o una empresa".